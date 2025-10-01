Turismo en Chile: la playa desconocida con vegetación salvaje y aguas espectaculares

Dónde queda Caleta Llico

Caleta Llico se ubica en la Región del Biobío, a 20 kilómetros del pueblo de Vichuquén. Esta pequeña caleta pesquera se encuentra en la zona donde el lago Vichuquén desemboca en el mar, motivo por el cual esta rodeada de acantilados y vegetación autóctona que le otorgan un paisaje que enamora a los visitantes.

Cómo llegar a Caleta Llico

Para llegar a este sitio, la mejor opción es partir desde Vichuquén y recorrer 20 kilómetros hacia la costa. La ruta destaca por ser accesible para todo tipo de vehículos, aunque se recomienda ir en auto para moverse con libertad y recorrer los distintos atractivos del lugar.