El pueblo de Buenos Aires con un atractivo natural único para visitar.

Dónde queda Cascada Cifuentes

La cascada se encuentra a unos 20 kilómetros del centro de Copetonas, partido de Tres Arroyos, en un entorno campestre que invita a relajarse y disfrutar de la naturaleza. Este rincón es perfecto para desconectar y admirar la belleza del agua cayendo en medio de un entorno sereno.

Cascada Cifuentes 3.png Escapadas: el pueblo que tiene la cascada más alta de Buenos Aires.

Cómo llegar a Cascada Cifuentes

Para llegar a la Cascada Cifuentes partiendo desde Buenos Aires en auto hay que tomar la Ruta Nacional 85 hasta llegar a Tres Arroyos. Desde ahí, se puede seguir en dirección hacia Copetonas, un trayecto que te llevará aproximadamente una hora y media. Una vez en Copetonas, hay que tomar la ruta hacia la cascada, que está bien señalizada.

Para llegar a este destino turístico, también hay opciones de transporte público que conectan Buenos Aires con Tres Arroyos. Al llegar, lo recomendable al no tener vehículo particular es tomarse un remis para que te lleve hasta la cascada, ya que no hay un transporte público que te lleve directamente hasta allí.