El pequeño pueblo en Uruguay de 200 habitantes ideal para una escapada tranquila

Esta pequeña localidad se encuentra a orillas del Arroyo Chafalote, un entorno que aporta un marco natural ideal para quienes buscan descansar y pasar tiempo al aire libre. La combinación de vegetación, silencio y espacios abiertos convierte al lugar en una excelente alternativa para una escapada diferente.

Aunque cuenta con pocos habitantes, el pueblo dispone de varios sitios de interés. Muy cerca se encuentran la Laguna de Castillos y el Parque Nacional Laguna de Rocha, dos espacios elegidos por los amantes de la naturaleza, la observación de fauna y los paisajes típicos del este de Uruguay.

Además, caminar por el casco urbano permite descubrir construcciones tradicionales y disfrutar del ritmo pausado que caracteriza a la zona.

Las tradiciones también forman parte de la identidad del lugar. A lo largo del año, 19 de Abril organiza celebraciones que atraen tanto a vecinos como a visitantes, entre ellas la Fiesta Criolla en marzo, las Hogueras de San Juan durante junio y la Fiesta de la Primavera Gaucha en septiembre, eventos que enriquecen la propuesta de turismo en Uruguay.

Dónde queda 19 de abril

Este destino de Uruguay está ubicado en el departamento de Rocha, una de las zonas con mayor riqueza natural del país y un punto de referencia para el turismo de naturaleza.

Desde Montevideo, el recorrido es de unos 200 kilómetros y demanda cerca de tres horas en auto. El camino más recomendado consiste en tomar la Ruta 8 hasta La Querencia y luego continuar por la Ruta 9 hasta el kilómetro 235, donde se encuentra el ingreso a esta pintoresca localidad del este de Uruguay.

Cómo llegar a 19 de abril

Llegar a 19 de Abril desde Montevideo es un recorrido sencillo que atraviesa algunos de los paisajes más característicos del este de Uruguay. El trayecto es de aproximadamente 200 kilómetros y demanda cerca de tres horas en auto, por lo que resulta ideal para una escapada de fin de semana.

La opción más directa es tomar la Ruta 8 hasta la localidad de La Querencia y luego continuar por la Ruta 9. A la altura del kilómetro 235 se encuentra el acceso al pueblo, ubicado en el departamento de Rocha. Gracias a su buena conexión vial, este destino de turismo puede visitarse cómodamente desde la capital uruguaya.