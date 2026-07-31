Turismo en Argentina: los pueblos ideales para descubrir durante la primavera

Villa Quillinzo (Córdoba)

A orillas del embalse Río Tercero, Villa Quillinzo es un destino ideal para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. En primavera, las temperaturas permiten disfrutar de actividades al aire libre como kayak, pesca deportiva, paseos en bicicleta y caminatas por los alrededores del lago.

El pueblo conserva un ambiente muy tranquilo, con playas de arena, espacios verdes y excelentes vistas para contemplar los atardeceres. Además, es una buena alternativa para quienes prefieren destinos menos concurridos.

Purmamarca (Jujuy)

En el corazón de la Quebrada de Humahuaca, Purmamarca es uno de los pueblos más visitados del norte argentino. Durante la primavera, el clima templado favorece los recorridos por sus calles de adobe, las ferias de artesanos y los senderos naturales.

Su principal atractivo es el imponente Cerro de los Siete Colores, aunque también se destacan el Paseo de los Colorados, la plaza principal, la iglesia histórica y la posibilidad de degustar platos típicos de la gastronomía jujeña mientras se disfruta de uno de los paisajes más emblemáticos del país.

Cada uno de estos pueblos ofrece una propuesta diferente, pero todos comparten la posibilidad de disfrutar de la primavera rodeados de naturaleza, tranquilidad y tradiciones que convierten cualquier escapada en una experiencia inolvidable.