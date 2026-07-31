Turismo en Argentina: los pueblos ideales para descubrir durante la primavera
Estos tres pueblos argentinos son ideales para una escapada y ofrecen historia, tranquilidad y escenarios que cambian por completo con la llegada de la nueva estación.
Muchos viajeros comienzan a planificar escapadas para disfrutar de días más largos, temperaturas templadas y paisajes que recuperan todo su color. Argentina cuenta con una enorme variedad de pueblos que muestran su mejor versión gracias al florecimiento de la vegetación y al clima agradable para realizar actividades al aire libre.
Entre montañas, lagos y quebradas, existen destinos que combinan naturaleza, gastronomía, cultura e historia, convirtiéndose en opciones perfectas para quienes buscan descansar lejos del ritmo de las grandes ciudades. Desde Córdoba hasta Jujuy, estos lugares invitan a recorrer sus calles, descubrir sus tradiciones y conectar con el entorno.
Los tres pueblos ideales para visitar en primavera
San Javier (Córdoba)
Ubicado en el Valle de Traslasierra, San Javier es uno de los pueblos más encantadores de Córdoba. Rodeado por el cerro Champaquí, olivares y viñedos, ofrece un paisaje que durante la primavera se llena de flores y tonos verdes.
Entre sus principales atractivos se encuentran los senderos para trekking, las caminatas por el monte serrano, las ferias de artesanos y los restaurantes donde se pueden degustar productos regionales como aceites de oliva, vinos y dulces caseros.
Villa Quillinzo (Córdoba)
A orillas del embalse Río Tercero, Villa Quillinzo es un destino ideal para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. En primavera, las temperaturas permiten disfrutar de actividades al aire libre como kayak, pesca deportiva, paseos en bicicleta y caminatas por los alrededores del lago.
El pueblo conserva un ambiente muy tranquilo, con playas de arena, espacios verdes y excelentes vistas para contemplar los atardeceres. Además, es una buena alternativa para quienes prefieren destinos menos concurridos.
Purmamarca (Jujuy)
En el corazón de la Quebrada de Humahuaca, Purmamarca es uno de los pueblos más visitados del norte argentino. Durante la primavera, el clima templado favorece los recorridos por sus calles de adobe, las ferias de artesanos y los senderos naturales.
Su principal atractivo es el imponente Cerro de los Siete Colores, aunque también se destacan el Paseo de los Colorados, la plaza principal, la iglesia histórica y la posibilidad de degustar platos típicos de la gastronomía jujeña mientras se disfruta de uno de los paisajes más emblemáticos del país.
Cada uno de estos pueblos ofrece una propuesta diferente, pero todos comparten la posibilidad de disfrutar de la primavera rodeados de naturaleza, tranquilidad y tradiciones que convierten cualquier escapada en una experiencia inolvidable.
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