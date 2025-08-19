Un mirador que redefine el concepto de rooftop porteño

Visitar Bestial Fly Bar es descubrir que, en el piso 11 de Palermo, hay mucho más que un bar: se trata de una experiencia sensorial completa que combina vista, sabor y espectáculo en un mismo lugar. Una propuesta que, una vez vivida, se vuelve inolvidable.

Dónde queda Bestial Fly Bar

Bestial Fly Bar se encuentra en Humboldt 2495, piso 11, Palermo, y cuenta con estacionamiento propio, un detalle que lo distingue, dada su ubicación en una de las zonas más concurridas de la ciudad.

Instagram: @bestial.flybar