Dramático incidente vial: un colectivo atropelló a una mujer en pleno Palermo

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Franco Colapinto en el Road Show: horarios y accesos al Fan Zone

La Ciudad de Buenos Aires vivirá este fin de semana una jornada histórica para el deporte motor nacional. Tras catorce años de espera, un auto de Fórmula 1 volverá a transitar las calles porteñas cuando Franco Colapinto acelere el espectacular monoplaza en un circuito callejero exclusivo.

Todo sobre el Fan Zone de Franco Colapinto: cronograma y gastronomía

El ansiado "Road Show Buenos Aires 2026" transformará la Avenida del Libertador y Sarmiento en un trazado de dos kilómetros donde el joven talento manejará el modelo E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8. Más allá de la acción a toda velocidad en la pista, el corazón del evento será el espectacular Fan Zone.

Este espacio diseñado para palpitar la Fórmula 1 a pleno contará con activaciones de los sponsors, música en vivo y una propuesta gastronómica de primer nivel curada por Salt (con opciones aptas para celíacos, veganos y vegetarianos). Entre las marcas confirmadas se encuentran Mamuschka, Guapaletas, The Food Truck Store, Café Registrado, Ácido y Ajo Negro, entre otras.

A continuación, el cronograma oficial de actividades para no perderse nada: