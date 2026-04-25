Dramático incidente vial: un colectivo atropelló a una mujer en pleno Palermo
Un colectivo de la línea 108 chocó a una mujer en Godoy Cruz y Santa Fe en el barrio de Palermo.
Un interno de la línea 108 embistió a una mujer que quedó tirada en el asfalto en el barrio porteño de Palermo. Asistieron a la víctima en primer lugar un oficial de la policía de la Ciudad y el propio chófer.
La mujer pretendía cruzar por la senda peatonal cuando se produjo el dramático accidente. El cronista de C5N estaba en el lugar realizando otras notas y fue testigo en vivo de la llegada del móvil del SAME. La mujer no perdió la conciencia.
Impresionante choque y vuelco en la autopista 25 de Mayo dejó cinco heridos
Un choque múltiple se dio esta mañana entre tres vehículos en la autopista Perito Moreno a la altura de Liniers. Cinco hombres mayores de edad resultaron heridos, tres fueron atendidos en el lugar y los otros dos trasladados a hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Concretamente, al Hospital Vélez Sarsfield y al Santojanni.
Personal de AUSA trabaja para remover el vehículo que quedó volcado en la autopista. En el choque estuvieron involucrados un Ford Fiesta, un Fiat Palio y un Mercedes Benz. También participaron un camión y un Fiat Siena cuyos pasajeros no resultaron heridos.
Franco Colapinto en el Road Show: horarios y accesos al Fan Zone
La Ciudad de Buenos Aires vivirá este fin de semana una jornada histórica para el deporte motor nacional. Tras catorce años de espera, un auto de Fórmula 1 volverá a transitar las calles porteñas cuando Franco Colapinto acelere el espectacular monoplaza en un circuito callejero exclusivo.
Todo sobre el Fan Zone de Franco Colapinto: cronograma y gastronomía
El ansiado "Road Show Buenos Aires 2026" transformará la Avenida del Libertador y Sarmiento en un trazado de dos kilómetros donde el joven talento manejará el modelo E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8. Más allá de la acción a toda velocidad en la pista, el corazón del evento será el espectacular Fan Zone.
Este espacio diseñado para palpitar la Fórmula 1 a pleno contará con activaciones de los sponsors, música en vivo y una propuesta gastronómica de primer nivel curada por Salt (con opciones aptas para celíacos, veganos y vegetarianos). Entre las marcas confirmadas se encuentran Mamuschka, Guapaletas, The Food Truck Store, Café Registrado, Ácido y Ajo Negro, entre otras.
A continuación, el cronograma oficial de actividades para no perderse nada:
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09:00 hs: Apertura Fan Zone.
11:25 hs: Entrevista a Franco Colapinto por Juan Fossaroli.
11:50 hs: Show musical de Soledad.
12:45 hs: Safety Car - Run I (en pista).
13:55 hs: Show musical de Luck Ra.
14:30 hs: Safety Car - Run II (en pista).
15:15 hs: Safety Car - Run III (en pista).
15:55 hs: Truck Tour (en pista).
16:15 hs: Fin de la jornada.
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