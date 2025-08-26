Un telescopio de la NASA captó una luna desconocida que orbita Urano

La NASA confirmó que el telescopio espacial James Webb identificó una nueva luna en órbita alrededor de Urano, un descubrimiento que amplía el conocimiento sobre este planeta del Sistema Solar. Se trata de un cuerpo celeste diminuto, de apenas 10 kilómetros de diámetro, que fue detectado el 2 de febrero por el equipo del Instituto de Investigación del Suroeste (SwRI).