El corazón de la Puna salteña: el imperdible destino que enamora a los viajeros de todo el mundo

Cuando el tren llega, el lugar cobra vida con ferias de artesanías, música y aromas de la gastronomía típica, creando un ambiente festivo y único.

Tren a las nubes (1)

Fiestas y tradiciones que conectan con la tierra

Cada 1 de agosto, San Antonio de los Cobres celebra la Fiesta Nacional de la Pachamama, un ritual donde locales y visitantes agradecen a la Madre Tierra con danzas, música y ofrendas. Es una oportunidad para vivir de cerca la espiritualidad andina y su vínculo profundo con la naturaleza.

Dónde queda San Antonio de los Cobres

San Antonio de los Cobres se encuentra en el noroeste de Argentina, en la provincia de Salta, específicamente en la región de la Puna. Está situado a unos 164 km al noroeste de la ciudad de Salta, y es conocido por su clima seco y frío, con fuertes vientos y temperaturas extremas

Cómo llegar a San Antonio de los Cobres

San Antonio de los Cobres se encuentra conectado por la Ruta Nacional 51, que parte desde la ciudad de Salta y serpentea entre montañas y paisajes de altura.

También es accesible desde la Ruta 40, que lo vincula con las Salinas Grandes, el Abra del Acay, La Poma y Cachi.