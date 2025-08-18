El corazón de la Puna salteña: el imperdible destino que enamora a los viajeros de todo el mundo
Un destino con calles polvorientas, aire seco y un sol intenso que invitan a vivir una experiencia auténtica de altura.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares del país para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
En San Antonio de los Cobres, la vida transcurre a un ritmo pausado, marcado por las costumbres ancestrales de las comunidades andinas. Sus calles polvorientas, el aire seco y el sol intenso se combinan con noches frías que invitan a vivir una experiencia auténtica de altura.
Qué se puede hacer en San Antonio de los Cobres
Este pueblo es un punto clave para explorar algunos de los destinos más impresionantes del noroeste argentino. Desde aquí, los viajeros pueden visitar las majestuosas Salinas Grandes, desafiar el Abra del Acay, uno de los pasos carreteros más altos del país, o recorrer localidades históricas como La Poma y Cachi.
El Viaducto La Polvorilla y el Tren a las Nubes
A solo 17 kilómetros del centro, el Viaducto La Polvorilla se impone como un ícono de ingeniería y turismo. Con sus 223,5 metros de largo y 63 metros de altura, es la postal más esperada del Tren a las Nubes.
Cuando el tren llega, el lugar cobra vida con ferias de artesanías, música y aromas de la gastronomía típica, creando un ambiente festivo y único.
Fiestas y tradiciones que conectan con la tierra
Cada 1 de agosto, San Antonio de los Cobres celebra la Fiesta Nacional de la Pachamama, un ritual donde locales y visitantes agradecen a la Madre Tierra con danzas, música y ofrendas. Es una oportunidad para vivir de cerca la espiritualidad andina y su vínculo profundo con la naturaleza.
Dónde queda San Antonio de los Cobres
San Antonio de los Cobres se encuentra en el noroeste de Argentina, en la provincia de Salta, específicamente en la región de la Puna. Está situado a unos 164 km al noroeste de la ciudad de Salta, y es conocido por su clima seco y frío, con fuertes vientos y temperaturas extremas
Cómo llegar a San Antonio de los Cobres
San Antonio de los Cobres se encuentra conectado por la Ruta Nacional 51, que parte desde la ciudad de Salta y serpentea entre montañas y paisajes de altura.
También es accesible desde la Ruta 40, que lo vincula con las Salinas Grandes, el Abra del Acay, La Poma y Cachi.
