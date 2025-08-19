El supermercado que sorprende a todos al vender jeans de moda a precios increíbles

Pantalón gabardina elastizado camel para hombre , talle 46, con un 50% de rebaja, a $34.999,50.

Jean Mom gris oscuro para mujer, talle 34, también con un 50% de descuento, a $18.999,95.

Todas estas prendas se encuentran en el catálogo digital de COTO, aunque los talles pueden agotarse rápidamente por la alta demanda.

Cómo aprovechar los descuentos en COTO digital

Para acceder a las promociones, es necesario comprar a través de la tienda online de Coto Digital. El paso a paso es sencillo: ingresar al sitio, filtrar por indumentaria, seleccionar el jean con descuento y verificar disponibilidad de talles. Luego, basta con agregar al carrito y elegir la forma de pago, que puede ser con tarjeta de crédito según las condiciones de cada banco.

Es importante tener en cuenta que los descuentos no son acumulables con otras promociones y que la disponibilidad puede variar. Por eso, quienes busquen aprovechar estas rebajas en jeans deberían hacerlo cuanto antes, ya que se trata de una oportunidad limitada en el tiempo.