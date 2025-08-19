El supermercado que sorprende a todos al vender jeans de moda a precios increíbles
Entre las prendas más buscadas se encuentran los jeans, con rebajas de hasta el 50% que ya llaman la atención de quienes quieren renovar el placard sin gastar de más.
La indumentaria suele ser uno de los gastos más difíciles de afrontar en tiempos de precios altos, pero de vez en cuando aparecen ofertas que marcan la diferencia. En este caso, un supermercado argentino habilitó promociones online en jeans para chicos y adultos, con precios que sorprenden por lo bajos.
Lo más atractivo es la variedad de modelos y talles, que van desde prendas infantiles hasta opciones de mujer y hombre. Al tratarse de descuentos online por tiempo limitado, muchos usuarios ya empezaron a aprovechar para comprar de manera anticipada lo que necesitan, asegurándose prendas de calidad a un costo accesible.
Este tipo de promociones, además, suelen tener alta demanda por la versatilidad del jean. Ya sea en su versión clásica, mom o cargo, se trata de una prenda que nunca pasa de moda y que se adapta a cualquier estilo. En este caso, la rebaja del 50% en algunos modelos hace que la propuesta sea aún más tentadora.
Los jeans que podés conseguir con descuento en COTO
Uno de los artículos más buscados es el Jean cargo azul para niños, marca Top Design, con múltiples bolsillos. Disponible en talle 6, su precio final queda en $32.199,30 tras aplicarse un 30% de descuento sobre el valor original de $45.999.
Pero la oferta no termina ahí. También hay opciones para adultos con rebajas destacadas:
Pantalón gabardina elastizado camel para hombre, talle 46, con un 50% de rebaja, a $34.999,50.
Jean Mom gris oscuro para mujer, talle 34, también con un 50% de descuento, a $18.999,95.
Todas estas prendas se encuentran en el catálogo digital de COTO, aunque los talles pueden agotarse rápidamente por la alta demanda.
Cómo aprovechar los descuentos en COTO digital
Para acceder a las promociones, es necesario comprar a través de la tienda online de Coto Digital. El paso a paso es sencillo: ingresar al sitio, filtrar por indumentaria, seleccionar el jean con descuento y verificar disponibilidad de talles. Luego, basta con agregar al carrito y elegir la forma de pago, que puede ser con tarjeta de crédito según las condiciones de cada banco.
Es importante tener en cuenta que los descuentos no son acumulables con otras promociones y que la disponibilidad puede variar. Por eso, quienes busquen aprovechar estas rebajas en jeans deberían hacerlo cuanto antes, ya que se trata de una oportunidad limitada en el tiempo.
