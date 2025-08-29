Un viaje en el tiempo: la locomotora que te lleva al corazón de la selva brasileña
Este ferrocarril centenario ofrece uno de los viajes en tren más impresionantes del mundo, entre montañas, ríos y cascadas.
Brasil se consolidó como uno de los destinos favoritos para hacer turismo de los argentinos, ofreciendo siempre nuevas experiencias, como el Serra Verde Express, también conocido como Trem da Serra do Mar Paranaense, que conecta Curitiba con Morretes.
Este ferrocarril centenario es un atractivo turístico en sí mismo, reconocido por The Guardian y The Wall Street Journal como uno de los mejores viajes en tren del mundo. Durante sus cuatro horas de recorrido, atraviesa 110 kilómetros de selva, 41 puentes y 13 túneles, ofreciendo paisajes únicos de montañas, valles, ríos, cascadas y acantilados, en lo que la empresa define como un verdadero milagro arquitectónico y una obra maestra.
Qué se puede hacer en Morretes
Morretes es una ciudad colonial encantadora, ubicada en pleno corazón de la selva brasileña. Su centro histórico conserva calles adoquinadas y construcciones antiguas, junto con tiendas de artesanías que permiten a los visitantes descubrir la historia y las tradiciones locales.
La ciudad está atravesada por el río Nhundiaquara, ideal para practicar deportes acuáticos como kayak, rafting y natación, o simplemente para relajarse y disfrutar de la flora y fauna de la región. Los amantes de la gastronomía no pueden dejar de probar el barreado, un estofado de carne cocido en olla de barro, que se acompaña con plátanos y harina de mandioca, convirtiéndose en un plato típico que refleja la identidad culinaria de Morretes.
Dónde queda Morretes
Morretes se encuentra en el estado de Paraná, en el sur de Brasil, cerca de la costa del Océano Atlántico y a unos 70 kilómetros al este de Curitiba. Es la capital del municipio homónimo y cuenta con una población de poco más de 16.000 habitantes, ofreciendo un ambiente pintoresco y tranquilo para los visitantes.
Cómo llegar a Morretes
Se puede llegar a Morretes desde Curitiba en auto, siguiendo la ruta BR-277 y conectando con la PR-804 y la PR-408, en un viaje de poco más de una hora.
La opción favorita de los turistas es el Serra Verde Express, un tren que recorre 110 kilómetros de selva, atravesando túneles, puentes y paisajes verdes. Con una duración de alrededor de cuatro horas, el trayecto permite disfrutar sin apuro de la naturaleza y el entorno brasileño.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario