Un viaje en el tiempo: la locomotora que te lleva al corazón de la selva brasileña

Embed - Cab Ride Curitiba - Morretes (Serra Verde Express, Brazil) - train driver's view in 4K

Cómo llegar a Morretes

Se puede llegar a Morretes desde Curitiba en auto, siguiendo la ruta BR-277 y conectando con la PR-804 y la PR-408, en un viaje de poco más de una hora.

La opción favorita de los turistas es el Serra Verde Express, un tren que recorre 110 kilómetros de selva, atravesando túneles, puentes y paisajes verdes. Con una duración de alrededor de cuatro horas, el trayecto permite disfrutar sin apuro de la naturaleza y el entorno brasileño.