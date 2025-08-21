Justo ellos: el comunicado de Brasil tras la violencia en Independiente-U. de Chile
La Confederación Brasileña de Fútbol calificó como “inaceptable” la situación en Avellaneda y pidió sanciones ejemplares para los responsables de los incidentes en la Copa Sudamericana.
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se pronunció con contundencia tras los graves incidentes ocurridos durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro, que tuvo que ser suspendido en el entretiempo debido a la violencia en la tribuna visitante.
En su comunicado oficial, la CBF definió la situación como un “inaceptable episodio” y subrayó que la violencia registrada contradice los principios fundamentales del deporte, que deberían promover pasión, respeto y unidad en la región. La entidad pidió a la Conmebol que realice una investigación rápida y transparente, identificando a los culpables y aplicando castigos severos conforme al reglamento disciplinario.
El texto también mostró solidaridad con los hinchas que sufrieron agresiones y fueron hospitalizados. Decenas de personas resultaron con heridas menores durante los enfrentamientos en la Tribuna Sur Alta del estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini.
La CBF remarcó que ningún aficionado, deportista o profesional del espectáculo deportivo debe temer por su integridad física al participar o presenciar un partido de fútbol. “Solo con sanciones ejemplares y acciones concretas será posible erradicar la violencia en los estadios y preservar la dignidad del deporte en nuestro continente”, señaló el comunicado, enfatizando la necesidad de un fútbol seguro, inclusivo y pacífico.
Mientras tanto, Conmebol deberá definir en las próximas horas las sanciones a ambos equipos y determinar el resultado final del partido, que fue cancelado y quedó registrado como 1 a 1 de manera provisional.
La Confederación sudamericana monitorea de cerca la situación y se espera que la Unidad Disciplinaria aplique medidas ejemplares, incluyendo posibles multas, cierre de estadios y restricciones para futuros encuentros internacionales, con el objetivo de garantizar que hechos de violencia de este tipo no se repitan en competencias del continente.
El comunicado oficial de la CBF sobre la violencia en Avellaneda
La barbarie de anoche en el estadio Avellaneda durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana contradice todos los principios del deporte que tanto amamos. El fútbol, una de las mayores expresiones de pasión y unidad del pueblo sudamericano, no puede ser escenario de violencia, intolerancia e irrespeto.
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) pide a la Conmebol total rigurosidad en la investigación de los hechos ocurridos, con una investigación rápida y transparente, y que los responsables sean identificados y severamente castigados.
Es inaceptable que episodios como éste se repitan en competiciones que deberían celebrar el talento, la emoción y la deportividad.
Expresamos nuestra plena solidaridad con las víctimas de violencia y sus familias. Ningún aficionado, deportista o profesional del espectáculo deportivo debe temer por su integridad física al ejercer su derecho a participar o presenciar un partido de fútbol.
La CBF reafirma su compromiso con la promoción de un fútbol seguro, inclusivo y pacífico. Solo con sanciones ejemplares y acciones concretas será posible erradicar la violencia en los estadios y preservar la dignidad del deporte en nuestro continente.
