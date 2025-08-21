Justo ellos: el comunicado de Brasil tras la violencia en Independiente-U. de Chile

La Confederación sudamericana monitorea de cerca la situación y se espera que la Unidad Disciplinaria aplique medidas ejemplares, incluyendo posibles multas, cierre de estadios y restricciones para futuros encuentros internacionales, con el objetivo de garantizar que hechos de violencia de este tipo no se repitan en competencias del continente.

El comunicado oficial de la CBF sobre la violencia en Avellaneda

La barbarie de anoche en el estadio Avellaneda durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana contradice todos los principios del deporte que tanto amamos. El fútbol, una de las mayores expresiones de pasión y unidad del pueblo sudamericano, no puede ser escenario de violencia, intolerancia e irrespeto.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) pide a la Conmebol total rigurosidad en la investigación de los hechos ocurridos, con una investigación rápida y transparente, y que los responsables sean identificados y severamente castigados.

Es inaceptable que episodios como éste se repitan en competiciones que deberían celebrar el talento, la emoción y la deportividad.

Expresamos nuestra plena solidaridad con las víctimas de violencia y sus familias. Ningún aficionado, deportista o profesional del espectáculo deportivo debe temer por su integridad física al ejercer su derecho a participar o presenciar un partido de fútbol.

La CBF reafirma su compromiso con la promoción de un fútbol seguro, inclusivo y pacífico. Solo con sanciones ejemplares y acciones concretas será posible erradicar la violencia en los estadios y preservar la dignidad del deporte en nuestro continente.