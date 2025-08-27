Neymar tiene nuevo DT argentino: Santos presentó a Juan Pablo Vojvoda

La dura goleada 6-0 ante Vasco da Gama marcó el final del ciclo de Cleber Xavier y aceleró la llegada de Vojvoda. En su presentación, el técnico expresó su deseo de recuperar la mejor versión de Neymar: “Quiero que vuelva a disfrutar del fútbol, porque de esa manera también hará disfrutar a la gente”.

El contrato del argentino se extiende hasta fines de 2026 y lo convierte en el cuarto DT de su país en dirigir a Santos en la última década, luego de Jorge Sampaoli, Ariel Holan y Fabián Bustos. El reto será inmediato: estabilizar al equipo, alejarlo de la zona roja y devolverle competitividad internacional.

juan pablo vojvoda

La carrera de Juan Pablo Vojvoda

Vojvoda llegó al Santos de Brasil después de una muy buena carrera como técnico que lo llevó a dirigir varios equipos importantes del continente. Se inició en Newell’s Old Boys y luego se extendió en Defensa y Justicia, Talleres, Huracán, Unión La Calera de Chile y Fortaleza de Brasil.

El argentino llevó a Fortaleza a alcanzar una semifinal de la Copa de Brasil (2021), a tres Copa Libertadores (2022, 2023 y 2025) y una final de la Copa Sudamericana.