Neymar tiene nuevo DT argentino: Santos presentó a Juan Pablo Vojvoda
El técnico de 50 años asume con el desafío de sacar al “Peixe” de la pelea por el descenso y recuperar protagonismo en Brasil.
Santos atraviesa una etapa delicada y decidió apostar por la experiencia de Juan Pablo Vojvoda para enderezar el rumbo. El entrenador argentino, que venía de un exitoso ciclo de cinco años en Fortaleza, fue presentado oficialmente como nuevo técnico del club paulista.
El “Peixe”, que volvió a la Serie A, al Brasileirao, tras el histórico descenso de 2023, no logra encontrar regularidad. Actualmente se encuentra apenas a dos puntos de la zona de descenso y a tres de la clasificación a la Copa Sudamericana, lo que refleja su inestable presente.
Con Neymar Jr. como máxima figura, el club de Pelé inició la temporada con ilusión tras alcanzar las semifinales del Campeonato Paulista. El crack brasileño, de 33 años, tuvo un arranque prometedor con tres goles y tres asistencias en siete partidos, pero las lesiones lo marginaron de nueve encuentros. En ese lapso, el equipo apenas ganó uno, empató dos y perdió seis, lo que precipitó la caída en la tabla.
“Voy a aprender con Neymar y aprender cómo es estar con un jugador como él. No es un futbolista cualquiera. Es uno de los mejores del mundo, que consiguió todo por su capacidad y humildad. Quiero ayudarlo. Él ama el Santos y el Santos lo ama”, indicó.
La dura goleada 6-0 ante Vasco da Gama marcó el final del ciclo de Cleber Xavier y aceleró la llegada de Vojvoda. En su presentación, el técnico expresó su deseo de recuperar la mejor versión de Neymar: “Quiero que vuelva a disfrutar del fútbol, porque de esa manera también hará disfrutar a la gente”.
El contrato del argentino se extiende hasta fines de 2026 y lo convierte en el cuarto DT de su país en dirigir a Santos en la última década, luego de Jorge Sampaoli, Ariel Holan y Fabián Bustos. El reto será inmediato: estabilizar al equipo, alejarlo de la zona roja y devolverle competitividad internacional.
La carrera de Juan Pablo Vojvoda
Vojvoda llegó al Santos de Brasil después de una muy buena carrera como técnico que lo llevó a dirigir varios equipos importantes del continente. Se inició en Newell’s Old Boys y luego se extendió en Defensa y Justicia, Talleres, Huracán, Unión La Calera de Chile y Fortaleza de Brasil.
El argentino llevó a Fortaleza a alcanzar una semifinal de la Copa de Brasil (2021), a tres Copa Libertadores (2022, 2023 y 2025) y una final de la Copa Sudamericana.
