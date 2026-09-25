Una foto de otro mundo: la nueva imagen de la NASA que dejó sin palabras a los científicos

En el centro de la nebulosa quedó una enana blanca, extremadamente caliente, cuya radiación interactúa con el gas y el polvo expulsados anteriormente. Esa energía ioniza el material y genera la brillante burbuja que domina el centro de la imagen.

Uno de los aspectos más llamativos es la forma que adquirió el material eyectado: parece el rostro de un león.

El telescopio Hubble ya había fotografiado NGC 2392, pero las nuevas capacidades infrarrojas de Webb permiten analizarlo con mayor precisión.

Qué es una enana blanca

Una enana blanca es el núcleo que queda de una estrella de masa baja o intermedia, después de que agota su combustible nuclear y expulsa sus capas exteriores. Es una de las etapas finales de la evolución de este tipo de estrellas y, aunque tiene un tamaño similar al de la Tierra, puede conservar una masa comparable a la del Sol.

Su formación ocurre luego de un proceso que lleva miles de millones de años. Cuando una estrella consume gran parte del hidrógeno disponible en su núcleo, comienza a cambiar su estructura. En la última fase, aumenta de tamaño como gigante roja y termina expulsando sus capas externas al espacio.

Ese material forma una nebulosa planetaria, mientras que el núcleo que permanece en el centro se convierte en una enana blanca.

A diferencia de una estrella activa, ya no produce energía mediante reacciones de fusión nuclear en su interior.

Con el paso del tiempo, se enfría de manera gradual y se vuelve cada vez menos luminosa. En teoría, podría convertirse en un objeto frío y oscuro denominado enana negra, aunque el universo todavía no tiene la edad suficiente para que exista alguna.

Qué significa esta imagen para la astronomía

NGC 2392 funciona como un laboratorio para estudiar qué ocurre cuando una estrella similar al Sol llega a las últimas etapas de su evolución. Los análisis de la imagen permiten reconstruir parte de su historia y entender cómo se transforma su entorno antes de convertirse en una enana blanca.

Uno de los interrogantes que siguen siendo relevantes para los investigadores es cómo se forman las estructuras que aparecen en las nebulosas planetarias. En lugar de adoptar una forma uniforme, muchas presentan anillos, capas, filamentos y regiones de diferente densidad.

La foto captura un momento dentro de un proceso que todavía está ocurriendo. Las estimaciones indican que se dispersará en 10.000 años aproximadamente.

El Sol, por ejemplo, no terminará como una supernova porque no tiene la masa necesaria. Dentro de miles de millones de años atravesará una etapa de gigante roja, expulsará sus capas externas y dejará atrás una enana blanca.

Otro punto de interés es el papel del polvo. Las estrellas que atraviesan esta etapa expulsan elementos que posteriormente pasan a formar parte del medio interestelar. Esas partículas pueden incorporarse, con el paso de los años, a nuevas generaciones de estrellas y planetas.