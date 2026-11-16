Martes: Coto presenta una de las promociones más destacadas, con un 25% de descuento sin tope de reintegro, siempre que el pago se realice mediante código QR.

Jueves: Mayorista Nini ofrece un 20% de descuento, con un máximo de $20.000 y sin compra mínima. Vacalin también mantiene su promoción del 20%, con un tope de $7.000.

Viernes: Día ofrece un 20% de descuento, con un límite mensual de $20.000 y una compra mínima de $35.000. En Vea y Disco, el beneficio también alcanza el 20%, con reintegros de hasta $25.000 y compras mínimas de $100.000. Vacalin suma otro descuento del 20%, con un máximo de $7.000.

Sábados: continúan las promociones de Día y Disco, con un 20% de descuento y los mismos topes y requisitos establecidos para los viernes.

Domingos: ChangoMás ofrece un 20% de descuento en compras online, con un reintegro máximo de $20.000 mensuales y una compra mínima de $30.000.

Por otra parte, los jubilados y pensionados que cobran mediante Banco Nación cuentan con un reintegro adicional del 5% en Carrefour, Disco, Vea, ChangoMás y Coto.

Este beneficio está disponible de lunes a viernes, pagando a través de BNA+ MODO, y tiene un tope de devolución de $5.000 semanales y $20.000 mensuales.

De esta manera, quienes buscan aprovechar los descuentos en supermercados durante noviembre pueden organizar sus compras según el comercio y el día de la semana. Antes de pagar, es importante verificar las condiciones de cada promoción, los medios de pago habilitados y los límites de reintegro para calcular el ahorro real.