Uno a uno, los descuentos vigentes en noviembre y qué días conviene realizar las compras
Banco Nación mantiene durante noviembre una serie de promociones en supermercados y mayoristas, con descuentos de hasta el 25% y distintos topes de reintegro.
Durante noviembre de 2026, Banco Nación ofrece diferentes descuentos en supermercados para ayudar a sus clientes a reducir los gastos cotidianos. Las promociones alcanzan a reconocidas cadenas comerciales y permiten acceder a reintegros de hasta el 25%, según el establecimiento y el día de compra.
Entre los supermercados adheridos se encuentran ChangoMás, Coto, Día, Disco y Vea, además de comercios como El Nene, Vacalin y Mayorista Nini. Cada promoción tiene condiciones particulares, por lo que resulta fundamental conocer los porcentajes y límites de devolución.
Además, los jubilados que cobran sus haberes a través del Banco Nación pueden acceder a un beneficio adicional en determinadas cadenas, siempre que utilicen los medios de pago habilitados.
Qué descuentos ofrece Banco Nación en supermercados durante noviembre
Los descuentos de Banco Nación se distribuyen a lo largo de la semana, con diferentes porcentajes y topes de reintegro.
Lunes: ChangoMás ofrece un 20% de descuento, con un reintegro máximo de $25.000 y una compra mínima de $75.000. Supermercado El Nene brinda un 25%, con un tope mensual de $20.000 y un gasto mínimo de $60.000. Por su parte, Vacalin tiene un 20% de descuento, con un límite de $7.000 y una compra mínima de $25.000.
Martes: Coto presenta una de las promociones más destacadas, con un 25% de descuento sin tope de reintegro, siempre que el pago se realice mediante código QR.
Jueves: Mayorista Nini ofrece un 20% de descuento, con un máximo de $20.000 y sin compra mínima. Vacalin también mantiene su promoción del 20%, con un tope de $7.000.
Viernes: Día ofrece un 20% de descuento, con un límite mensual de $20.000 y una compra mínima de $35.000. En Vea y Disco, el beneficio también alcanza el 20%, con reintegros de hasta $25.000 y compras mínimas de $100.000. Vacalin suma otro descuento del 20%, con un máximo de $7.000.
Sábados: continúan las promociones de Día y Disco, con un 20% de descuento y los mismos topes y requisitos establecidos para los viernes.
Domingos: ChangoMás ofrece un 20% de descuento en compras online, con un reintegro máximo de $20.000 mensuales y una compra mínima de $30.000.
Por otra parte, los jubilados y pensionados que cobran mediante Banco Nación cuentan con un reintegro adicional del 5% en Carrefour, Disco, Vea, ChangoMás y Coto.
Este beneficio está disponible de lunes a viernes, pagando a través de BNA+ MODO, y tiene un tope de devolución de $5.000 semanales y $20.000 mensuales.
De esta manera, quienes buscan aprovechar los descuentos en supermercados durante noviembre pueden organizar sus compras según el comercio y el día de la semana. Antes de pagar, es importante verificar las condiciones de cada promoción, los medios de pago habilitados y los límites de reintegro para calcular el ahorro real.
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