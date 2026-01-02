Chile 2026: el pueblo de la Patagonia con un camino sobre el agua y muchos paisajes de montaña
Ubicado dentro de la provincia de Capitán Prat, este destino se encuentra cerca del cruce fronterizo el Paso del Águila. Conocé todos los detalles en la nota.
Entre los paisajes más atrapantes y desconocidos de Sudamérica aparece "Caleta Tortel", un destino que atrapa a los turistas con su construcción colonial rodeado por cursos de agua, montañas y vegetación. Situado en el sur de Chile, una de sus grandes ventajas es su cercanía con el cruce fronterizo el Paso del Águila.
Además, su particular diseño urbano, construido sobre pasarelas de madera, lo convierte en un sitio único dentro de la Patagonia. El acceso por la Ruta Austral lo posiciona como una alternativa cada vez más elegida por visitantes que buscan descanso y serenidad durante las vacaciones.
Qué se puede hacer en "Caleta Tortel"
Los senderos elevados de madera marcan el pulso del día a día y conducen a distintos puntos del pueblo, siendo uno de los puntos más destacados de este pequeño sitio. Desde esos trayectos, se abren vistas privilegiadas hacia el entorno natural, con el río Baker y la vegetación patagónica como grandes protagonistas.
Más allá del casco urbano, el destino invita a navegar sus aguas para descubrir paisajes de fiordos y glaciares enclavados entre montañas. Los turistas también pueden deleitarse con la cocina local que presenta los sabores de la zona, convirtiendo cada comida en una experiencia única y atrapante.
Dónde queda "Caleta Tortel"
Ubicado en el extremo austral de Chile, "Caleta Tortel" forma parte de la provincia de Capitán Prat, en la región de Aysén. Su proximidad con el Paso del Águila lo vuelve una opción accesible para viajeros que cruzan desde Argentina, especialmente para quienes recorren la Patagonia y buscan un destino distinto y natural.
Cómo llegar a "Caleta Tortel"
Para llegar a este destino, la opción más habitual es volar hasta Coyhaique y continuar el viaje por tierra a lo largo de la Ruta Austral. El recorrido, de unos 500 kilómetros y aproximadamente seis horas de duración, atraviesa paisajes patagónicos con ríos, bosques y montañas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario