Chile 2026: los cinco lugares para conocer en el verano y maravillarse por sus paisajes
Es uno de los destinos más elegidos por los argentinos para las vacaciones de verano, no solo por su cercanía y paisajes, sino también por la posibilidad de descubrir rincones que todavía escapan al turismo masivo
La variedad geográfica es uno de los grandes atractivos de Chile: desierto, montañas, lagos, playas y ciudades culturales conviven en un mismo territorio, ofreciendo experiencias muy distintas en pocos kilómetros. Para quienes buscan algo más que los destinos clásicos, existen opciones que combinan naturaleza, historia y vida local, ideales para una escapada diferente durante el verano.
Un análisis realizado con inteligencia artificial relevó distintos puntos del país y seleccionó cinco destinos que destacan por su belleza, su identidad cultural y su menor nivel de saturación turística. La propuesta invita a conocer un Chile distinto, auténtico y sorprendente.
Los cinco lugares de Chile para conocer en el verano
Pucón – Región de La Araucanía
Ubicado en el sur del país y rodeado por la Cordillera de los Andes, Pucón es sinónimo de naturaleza y aventura. Lagos cristalinos, bosques nativos y montañas imponentes conforman un escenario ideal para el turismo activo. Durante el verano, se pueden realizar actividades como senderismo, rafting, kayak y excursiones a termas naturales.
El Volcán Villarrica, siempre presente en el paisaje, es uno de los grandes atractivos del lugar y un punto elegido por quienes disfrutan del trekking y las caminatas de montaña. Pucón combina adrenalina, relax y paisajes únicos, convirtiéndose en un destino muy completo.
Valparaíso – Región de Valparaíso
Valparaíso destaca por su identidad bohemia y su fuerte impronta artística. Sus cerros coloridos, murales y escaleras interminables hacen que cada paseo sea una experiencia distinta. La ciudad portuaria combina historia, arquitectura y una vida cultural vibrante.
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Valparaíso ofrece museos, miradores, música en vivo y una gastronomía variada. Su cercanía con Santiago la convierte en una escapada ideal para quienes buscan un destino urbano con personalidad propia y una energía única.
San Pedro de Atacama – Región de Antofagasta
En pleno desierto de Atacama, el más árido del mundo, San Pedro de Atacama ofrece algunos de los paisajes más impactantes de Sudamérica. El Valle de la Luna, los géiseres del Tatio y las lagunas altiplánicas parecen sacados de otro planeta.
A su riqueza natural se suma una cultura ancestral viva, una arquitectura de adobe característica y uno de los cielos más despejados del mundo, ideal para el astroturismo. Es un destino que combina aventura, contemplación y conexión profunda con la naturaleza.
Frutillar – Región de Los Lagos
A orillas del Lago Llanquihue y con el Volcán Osorno como telón de fondo, Frutillar es un destino que invita a bajar el ritmo. Su herencia alemana se refleja en la arquitectura, la gastronomía y las tradiciones locales, creando una atmósfera única en el sur chileno.
El pueblo se destaca además por su perfil cultural, con festivales musicales y eventos que atraen a visitantes de todo el país. Frutillar es ideal para quienes buscan tranquilidad, paisajes de postal y una experiencia distinta.
Chiloé – Región de Los Lagos
Chiloé es uno de los lugares más singulares de Chile, con una identidad marcada por la mitología, la tradición y la naturaleza. Sus iglesias de madera, declaradas Patrimonio de la Humanidad, son uno de los grandes símbolos del archipiélago.
Bosques, humedales y costas salvajes completan un entorno natural que invita a desconectarse del ritmo cotidiano. La gastronomía típica y las leyendas locales aportan un aire místico que convierte a Chiloé en un destino ideal para quienes buscan historia viva y contacto genuino con la cultura local.
