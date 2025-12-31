Chile 2026: los cinco lugares para conocer en el verano y maravillarse por sus paisajes

Valparaíso – Región de Valparaíso

Valparaíso destaca por su identidad bohemia y su fuerte impronta artística. Sus cerros coloridos, murales y escaleras interminables hacen que cada paseo sea una experiencia distinta. La ciudad portuaria combina historia, arquitectura y una vida cultural vibrante.

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Valparaíso ofrece museos, miradores, música en vivo y una gastronomía variada. Su cercanía con Santiago la convierte en una escapada ideal para quienes buscan un destino urbano con personalidad propia y una energía única.

San Pedro de Atacama – Región de Antofagasta

En pleno desierto de Atacama, el más árido del mundo, San Pedro de Atacama ofrece algunos de los paisajes más impactantes de Sudamérica. El Valle de la Luna, los géiseres del Tatio y las lagunas altiplánicas parecen sacados de otro planeta.

A su riqueza natural se suma una cultura ancestral viva, una arquitectura de adobe característica y uno de los cielos más despejados del mundo, ideal para el astroturismo. Es un destino que combina aventura, contemplación y conexión profunda con la naturaleza.

Frutillar – Región de Los Lagos

A orillas del Lago Llanquihue y con el Volcán Osorno como telón de fondo, Frutillar es un destino que invita a bajar el ritmo. Su herencia alemana se refleja en la arquitectura, la gastronomía y las tradiciones locales, creando una atmósfera única en el sur chileno.

El pueblo se destaca además por su perfil cultural, con festivales musicales y eventos que atraen a visitantes de todo el país. Frutillar es ideal para quienes buscan tranquilidad, paisajes de postal y una experiencia distinta.

Chiloé – Región de Los Lagos

Chiloé es uno de los lugares más singulares de Chile, con una identidad marcada por la mitología, la tradición y la naturaleza. Sus iglesias de madera, declaradas Patrimonio de la Humanidad, son uno de los grandes símbolos del archipiélago.

Bosques, humedales y costas salvajes completan un entorno natural que invita a desconectarse del ritmo cotidiano. La gastronomía típica y las leyendas locales aportan un aire místico que convierte a Chiloé en un destino ideal para quienes buscan historia viva y contacto genuino con la cultura local.