Vacaciones en Brasil: un paraíso escondido para descubrir que está cerca de Búzios
A pocos kilómetros de Búzios, este destino es conocido por conquistar el corazón de cualquier visitante. Los detalles en la nota.
Sudamérica tiene a disposición un amplio abanico de destinos por explorar y conocer durante las vacaciones. Si bien existen diferentes alternativas, que van desde sierras perfectas para conectar con la naturaleza hasta playas paradisiacas, todas se destacan por ofrecer un descanso reparador lejos del bullicio de la ciudad.
Brasil es uno de los territorios más elegidos para descansar. Esto no solo debe a las diferentes opciones que dispone, sino también a la tranquilidad y calidez de cada sitio. Uno de los lugares más emblemáticos del último tiempo se ubica a escasos kilómetros de Búzios: Praia do Forno, el tesoro escondido del territorio brasiñeño.
Dónde queda Praia do Forno
La Praia do Forno se encuentra en Arraial do Cabo, un destino ubicado en el sudeste brasileño y famoso por sus aguas cristalinas. Además, está a 37 kilómetros de Búzios y a unas dos horas y media de viaje desde Río de Janeiro, lo que la convierte en una escapada ideal para quienes visitan la región carioca.
Qué hacer en Praia do Forno
En este peculiar y atrapante sitio, los visitantes encuentran un rincón perfecto para combinar relax y aventura. Su entorno natural invita tanto a descansar bajo el sol como a explorar el mar en snorkel, descubriendo la amplia fauna, como peces de colores y corales en la orilla de la playa.
Quienes prefieren algo más tranquilo y diferente pueden recorrer los senderos, disfrutar de la vista panorámica desde los miradores para obnubilarse con los paisajes o degustar mariscos y comidas típicas que se venden en la playa.
Cómo llegar a Praia do Forno
Acceder a Praia do Forno es simple: la primera opción es a pie desde el puerto junto a la Playa dos Anjos, donde el visitante debe caminar durante 20 minutos hasta llegar a destino. Otra opción más ágil y rápida es en embarcaciones acuáticas que parten desde la misma playa y llevan directamente hasta la orilla.
