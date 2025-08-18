La joya escondida de Brasil: el pueblo para conocer que no es Río de Janeiro ni Buzios
Su combinación de naturaleza y calidez humana hace que sea uno de los mejores destinos para vacacionar. Los detalles en la nota.
Lençóis Maranhenses, en el noreste de Brasil, se presenta como un sitio natural único perfecto para vacacionar en cualquier momento del año. Allí, cada visitante puede apreciar dunas blancas que se fusionan a la perfección con lagunas de agua cristalina, creando un escenario que se asemeja a una obra de arte.
En Sudamérica, se pueden encontrar diferentes propuestas atractivas para vacaciones. Países como Argentina, Brasil y Colombia destacan por su amplio abanico de opciones, que van desde ciudades con sierras hasta poblados con playas extensas. A pesar de las diferencias, cada rincón ofrece un descanso óptimo y reparador.
Qué se puede hacer en Lençóis Maranhenses
Para quienes buscan una experiencia nueva y cercana a la naturaleza, Lençóis Maranhenses ofrece zonas rústicas donde se puede descansar en cabañas en medio del bosque. Estas experiencias, por lo general, son guiadas por expertos y tienen un recorrido extenso, motivo por el cual se aconseja dormir en medio de dunas y lagunas alejadas de la ciudad.
Por otro lado, los visitantes también pueden realizar paseos panorámicos, ideales para contemplar las extensas dunas y las aguas turquesas desde puntos estratégicos. Estas excursiones son más cortas y permiten disfrutar el entrono con vistas únicas y atrapantes.
Dónde queda Lençóis Maranhenses
Este destino ideal para descansar y desconectar de la rutina diaria se encuentra en el noreste de Brasil, dentro del estado de Maranhão, a pocos kilómetros de São Luís.
Esta zona se caracteriza por sus dunas blancas que se alternan con lagunas formadas por las lluvias, creando un escenario natural único en el mundo. Sin embargo, para recorrer por completo estas atracciones, se aconseja hacerlo con guías locales, ya que ellos conocen el parque de pie a cabeza.
Cómo llegar a Lençóis Maranhenses
La forma más común y ágil para llegar a Lençóis Maranhenses es desde Barreirinhas. Cada visitante debe viajar en auto hasta el río Preguiça, donde cambiará el coche por un barco para llegar a este sitio encantador. Otra opción directa es partir desde Atins, que conducirá al corazón del parque.
