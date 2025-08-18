La joya escondida de Brasil: el pueblo para conocer que no es Río de Janeiro ni Buzios

Esta zona se caracteriza por sus dunas blancas que se alternan con lagunas formadas por las lluvias, creando un escenario natural único en el mundo. Sin embargo, para recorrer por completo estas atracciones, se aconseja hacerlo con guías locales, ya que ellos conocen el parque de pie a cabeza.

Cómo llegar a Lençóis Maranhenses

La forma más común y ágil para llegar a Lençóis Maranhenses es desde Barreirinhas. Cada visitante debe viajar en auto hasta el río Preguiça, donde cambiará el coche por un barco para llegar a este sitio encantador. Otra opción directa es partir desde Atins, que conducirá al corazón del parque.