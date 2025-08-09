Tragedia en Brasil: choque frontal entre micro y camión deja decenas de víctimas
El siniestro ocurrió en la noche de viernes entre dos vehículos de gran porte que circulaban por la ruta BR-163, en el estado de Mato Grosso, en una zona donde ya han ocurrido centenares de graves accidentes de tránsito con víctimas fatales.
Al menos once personas fallecieron y otras 46 resultaron heridas al chocar un camión y un micro de pasajeros en una ruta a la altura del municipio de Lucas do Rio Verde, a unos 360 kilómetros de la capital del estado de Mato Grosso.
La tragedia que conmociona a Brasil ocurrió en la noche del viernes último y, según informaron las autoridades de ese país, del total de los heridos ocho presentan solo lesiones leves, 26 se encuentran en estado moderado y doce en estado grave, incluido el conductor del camión.
De acuerdo a medios locales, el autobús de pasajeros de la empresa Rio Novo, con 66 personas a bordo, se trasladaba desde Cuiabá hasta la ciudad de Sinop, uno de los polos del agronegocio de Brasil, cuando impactó frontalmente con el camión de carga que circulaba en sentido contrario por la carretera BR-163, en inmediaciones de la población de Lucas do Rio Verde.
Los mismos medios indicaron que se trata de una de las principales rutas del gigante sudamericano, que también tiene un largo y recurrente historial de graves accidentes de tránsito, con centenares de víctimas fatales.
Solo en 2024 se registraron 1.304 colisiones, 65 de ellas fatales, indicó la concesionaria Via Brasil mediante un informe. Y durante el corriente año, entre enero y julio, se reportaron 40 muertes en accidentes de tránsito en esa zona, precisaron autoridades locales.
La Policía Técnica de Identificación y Ciencias Forenses (Politec) explicó que la tragedia ocurrió a las 21.40 del viernes en una curva del carril de camiones, después de que el conductor del micro se pasara al carril.
“El accidente resultó en 11 muertos”, confirmó luego en un comunicado la PRF, encargada de examinar las razones del siniestro mientras la investigación está a cargo de la Policía Civil de Mato Grosso.
