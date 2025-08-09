Tragedia en Brasil: choque frontal entre micro y camión deja decenas de víctimas

La Policía Técnica de Identificación y Ciencias Forenses (Politec) explicó que la tragedia ocurrió a las 21.40 del viernes en una curva del carril de camiones, después de que el conductor del micro se pasara al carril.

“El accidente resultó en 11 muertos”, confirmó luego en un comunicado la PRF, encargada de examinar las razones del siniestro mientras la investigación está a cargo de la Policía Civil de Mato Grosso.