Vacaciones en Chile: el destino con glaciares y mucha naturaleza pero no tiene calles ni veredas

Dónde queda Caleta Tortel

Ubicada en el sur de Chile, Caleta Tortel pertenece a la provincia de Capitán Prat, dentro de la región de Aysén. Uno de los puntos más valorados por los turistas de Argentina es su proximidad con el Paso del Águila, que conecta con territorio argentino.

Cómo llegar a Caleta Tortel

La forma más práctica de llegar es volar hasta Coyhaique, la capital de Aysén. Desde allí, se inicia un viaje terrestre de unos 500 kilómetros por la Ruta Austral, un camino rodeado de montañas, ríos y bosques patagónicos. El trayecto dura cerca de seis horas y ofrece paisajes atrapantes.