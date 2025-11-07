Migraciones echó del país a dos ciudadanos chilenos con antecedentes penales

“De esta forma, Migraciones reafirma su compromiso con el cumplimiento de la normativa migratoria y con la cooperación internacional en materia de seguridad, trabajando de manera coordinada con las fuerzas de seguridad nacionales y extranjeras para garantizar el respeto de los procedimientos legales y la protección del orden público”, sostuvieron desde el organismo en un comunicado de prensa.

Tres ciudadanos chilenos detenidos tras una extensa persecución

A comienzos de la semana pasada, tres ciudadanos chilenos, uno menor de edad, fueron detenidos tras una persecución que terminó sobre la avenida 9 de Julio.

Todo comenzó en el barrio porteño de Monserrat, cuando personal de la Comisaría Vecinal 1B intentó identificar a los ocupantes de un Peugeot 2008 gris que tenía pedido de captura y presentaba una patente adulterada.

El vehículo estaba estacionado en la intersección de las calles Tacuarí y Venezuela pero, al ver a la policía, los tres sospechosos se subieron al auto y emprendieron la fuga, que se extendió por varias cuadras.

Finalmente, fueron interceptados en el cruce de Carlos Calvo y 9 de Julio, cuando el vehículo chocó contra una moto de la Policía de la Ciudad.

Tras las verificaciones, se comprobó que el auto había sido robado un día antes en la localidad bonaerense de Wilde, partido de Avellaneda y le habían modificado la patente.