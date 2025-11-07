Migraciones echó del país a dos ciudadanos chilenos con antecedentes penales
Ambos tenían con antecedentes en Chile, Estados Unidos y países de Europa. El operativo fue efectivizado por Migraciones.
La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) llevó adelante la expulsión de dos ciudadanos de Chile que tenían antecedentes penales tanto en su país de origen como en Estados Unidos y distintos países de Europa. El operativo contó con la colaboración de fuerzas nacionales y extranjeras, y se decretó su prohibición de reingreso permanente a Argentina.
La expulsión se llevó a cabo el jueves a las 18.30 por medio del Aeroparque Internacional Jorge Newbery.
Ambos ciudadanos chilenos, miembros de un grupo delictivo especializado en hurtos y robos a domicilios de alta gama, fueron localizados en un hotel de la provincia de Buenos Aires, desde donde se dispuso su traslado para concretar la expulsión.
Además, la Dirección Nacional de Migraciones determinó con carácter permanente la prohibición de reingreso de ambos ciudadanos al país, conforme lo previsto por el artículo 63 de la Ley Nº 25.871.
La medida fue ejecutada en el marco de un operativo conjunto y coordinado por personal de la Dirección de Control de Permanencia de la Dirección Nacional de Migraciones, la Comisaría de Asuntos Migratorios de la Policía Federal Argentina (PFA), con la colaboración de la Agencia de Seguridad Nacional de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la División Antisecuestro de Chile.
“De esta forma, Migraciones reafirma su compromiso con el cumplimiento de la normativa migratoria y con la cooperación internacional en materia de seguridad, trabajando de manera coordinada con las fuerzas de seguridad nacionales y extranjeras para garantizar el respeto de los procedimientos legales y la protección del orden público”, sostuvieron desde el organismo en un comunicado de prensa.
Tres ciudadanos chilenos detenidos tras una extensa persecución
A comienzos de la semana pasada, tres ciudadanos chilenos, uno menor de edad, fueron detenidos tras una persecución que terminó sobre la avenida 9 de Julio.
Todo comenzó en el barrio porteño de Monserrat, cuando personal de la Comisaría Vecinal 1B intentó identificar a los ocupantes de un Peugeot 2008 gris que tenía pedido de captura y presentaba una patente adulterada.
El vehículo estaba estacionado en la intersección de las calles Tacuarí y Venezuela pero, al ver a la policía, los tres sospechosos se subieron al auto y emprendieron la fuga, que se extendió por varias cuadras.
Finalmente, fueron interceptados en el cruce de Carlos Calvo y 9 de Julio, cuando el vehículo chocó contra una moto de la Policía de la Ciudad.
Tras las verificaciones, se comprobó que el auto había sido robado un día antes en la localidad bonaerense de Wilde, partido de Avellaneda y le habían modificado la patente.
