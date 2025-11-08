Vacaciones en Chile: las termas donde se puede acampar y hacer picnic

Cómo llegar a las Termas de Polloquere

Si se viaja en automóvil desde Putre, se debe tomar la carretera CH-11 en dirección a Bolivia o al Lago Chungará. Al llegar a la zona de la Guardería de Las Cuevas, continuar por el camino que conduce a Guallatire hasta alcanzar el retén de Chilcaya. Debido a las dificultades que presenta el camino, se recomienda realizar el viaje en un vehículo 4x4 para mayor seguridad y comodidad.