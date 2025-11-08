Vacaciones en Chile: las termas donde se puede acampar y hacer picnic
Situado en la Región de Arica y Parinacota, este atrapante destino chileno es ideal para conocer en cualquier momento del año. Los detalles en la nota.
Luego de un arduo año de trabajo o estudios, muchos turistas buscan destinos que ofrezcan tranquilidad y contacto con la naturaleza, lejos del bullicio de las grandes ciudades. Sudamérica, con su diversidad de paisajes y opciones, se convirtió en un imán para quienes desean relajarse y recargar energías.
Entre estos lugares más atrapantes, las Termas de Polloquere, situadas en la Región de Arica y Parinacota de Chile, se presentan como un sitio perfecto gracias a su entorno sereno y sus aguas termales. Este destino, además, es ideal para conocer en cualquier momento del año.
Qué se puede hacer en las Termas de Polloquere
Las Termas de Polloquere ofrecen actividades únicas en el planeta tierra. Una de las experiencias más atrapantes es sumergirse en pozos de agua caliente que provienen de manantiales subterráneos, alcanzando temperaturas superiores a los 60°C.
Además del baño termal, los visitantes pueden disfrutar del impresionante paisaje de la Reserva Nacional Las Vicuñas, donde es posible observar fauna autóctona como flamencos, ñandúes, vicuñas, alpacas y llamas. Este sitio es ideal para quienes buscan alejarse del ruido y conectar con la naturaleza en su estado más puro.
Dónde quedan las Termas de Polloquere
Las Termas de Polloquere se encuentran a 150 kilómetros de la localidad de Putre, en la provincia de Parinacota, dentro del extenso Salar de Surire. Aunque el acceso es gratuito, se aconseja que los visitantes vayan preparados para las condiciones del lugar: la altura y las bajas temperaturas nocturnas pueden resultar exigentes.
Cómo llegar a las Termas de Polloquere
Si se viaja en automóvil desde Putre, se debe tomar la carretera CH-11 en dirección a Bolivia o al Lago Chungará. Al llegar a la zona de la Guardería de Las Cuevas, continuar por el camino que conduce a Guallatire hasta alcanzar el retén de Chilcaya. Debido a las dificultades que presenta el camino, se recomienda realizar el viaje en un vehículo 4x4 para mayor seguridad y comodidad.
