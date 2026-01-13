Vacaciones en Jujuy: el pueblo ideal para los amantes de la naturaleza al que se accede por camino de montañas

Dónde queda Alto Calilegua

Alto Calilegua se encuentra en el departamento Ledesma, en la provincia de Jujuy, a pocos kilómetros de la ciudad de Libertador General San Martín. Está ubicado en plena región de las Yungas, a casi mil metros sobre el nivel del mar, muy cerca del Parque Nacional Calilegua.

El poblado es mínimo y conserva un perfil rural muy marcado. Sus dos habitantes ofrecen hospedaje y funcionan como anfitriones para los visitantes que llegan en busca de una experiencia de turismo alternativo, rodeados de selva, humedad constante y un paisaje dominado por verdes intensos y nubes bajas.

Cómo llegar a Alto Calilegua

Desde San Salvador de Jujuy, el recorrido comienza por la Ruta Nacional 34 hasta llegar a Libertador General San Martín, en un viaje de aproximadamente dos horas en auto. Desde allí, se toma un camino de montaña de ripio que asciende hasta Alto Calilegua en unos 40 minutos.

Es recomendable realizar el trayecto en vehículo particular o mediante excursiones organizadas, ya que no hay transporte público regular hasta el pueblo. Durante la temporada de lluvias, el acceso puede verse afectado, por lo que se sugiere consultar previamente el estado del camino.

Llegar a Alto Calilegua es parte de la experiencia: el recorrido ofrece vistas panorámicas y anticipa la sensación de estar ingresando a uno de los rincones más tranquilos y menos explorados de Jujuy.