Vacaciones en Jujuy: el pueblo ideal para los amantes de la naturaleza al que se accede por camino de montañas
Jujuy es una provincia que sorprende por la diversidad de sus paisajes y por la cantidad de rincones poco explorados que ofrece al turismo.
Más allá de los destinos tradicionales, existe un pequeño pueblo escondido entre montañas y selva que se convirtió en una joya para quienes buscan desconectarse por completo, rodeados de naturaleza y silencio.
Se trata de un lugar casi detenido en el tiempo, con apenas dos habitantes permanentes y un entorno natural privilegiado. Alejado del ruido y del turismo masivo, este rincón jujeño invita a vivir una experiencia distinta, marcada por la tranquilidad, el aire puro y el contacto directo con la selva de montaña.
Qué se puede hacer en Alto Calilegua
Las actividades en Alto Calilegua están profundamente ligadas a la naturaleza. La cercanía con el Parque Nacional Calilegua lo convierte en un punto ideal para realizar trekking, caminatas por senderos selváticos y recorridos de distinta dificultad que atraviesan puentes colgantes, arroyos y cascadas ocultas.
El lugar también es muy elegido para el avistamiento de aves y fauna silvestre. En la zona es posible observar tucanes, loros, monos caí y otras especies típicas de las Yungas. Para quienes disfrutan de la fotografía, los paisajes verdes, la neblina y la biodiversidad ofrecen escenarios únicos durante todo el año.
La experiencia se completa con la gastronomía regional, con platos tradicionales como tamales, humitas y empanadas jujeñas, generalmente preparados en casas de familia o pequeños espacios comunitarios, lo que refuerza el carácter auténtico del lugar.
Dónde queda Alto Calilegua
Alto Calilegua se encuentra en el departamento Ledesma, en la provincia de Jujuy, a pocos kilómetros de la ciudad de Libertador General San Martín. Está ubicado en plena región de las Yungas, a casi mil metros sobre el nivel del mar, muy cerca del Parque Nacional Calilegua.
El poblado es mínimo y conserva un perfil rural muy marcado. Sus dos habitantes ofrecen hospedaje y funcionan como anfitriones para los visitantes que llegan en busca de una experiencia de turismo alternativo, rodeados de selva, humedad constante y un paisaje dominado por verdes intensos y nubes bajas.
Cómo llegar a Alto Calilegua
Desde San Salvador de Jujuy, el recorrido comienza por la Ruta Nacional 34 hasta llegar a Libertador General San Martín, en un viaje de aproximadamente dos horas en auto. Desde allí, se toma un camino de montaña de ripio que asciende hasta Alto Calilegua en unos 40 minutos.
Es recomendable realizar el trayecto en vehículo particular o mediante excursiones organizadas, ya que no hay transporte público regular hasta el pueblo. Durante la temporada de lluvias, el acceso puede verse afectado, por lo que se sugiere consultar previamente el estado del camino.
Llegar a Alto Calilegua es parte de la experiencia: el recorrido ofrece vistas panorámicas y anticipa la sensación de estar ingresando a uno de los rincones más tranquilos y menos explorados de Jujuy.
