Descubrí Jujuy: el pueblo para admirar las nubes desde lo más alto
Un destino norteño entre montañas y cielo que invita a desconectar y vivir una aventura inolvidable.
Si soñás con escaparte a un lugar donde las nubes rozan tus pies, en el norte argentino existe un destino único para hacerlo realidad. Con una altitud sorprendente, que alcanza los 4500 metros sobre el nivel del mar en algunos puntos, este pequeño pueblo se convirtió en un tesoro escondido para aventureros y amantes de la naturaleza.
A solo unas horas de San Salvador de Jujuy, este sitio invita a sumergirse en paisajes imponentes y tradiciones ancestrales. El recorrido para llegar,entre curvas y vistas asombrosas, ya es una experiencia en sí misma, ideal para quienes buscan algo diferente durante las vacaciones.
En 2025, este destino promete consolidarse como uno de los favoritos para quienes buscan escapadas auténticas, lejos de los circuitos turísticos masivos. Respirar el aire puro de la altura y caminar por senderos que parecen tocar el cielo es algo que difícilmente se olvida.
Qué se puede hacer en "Santa Ana del Valle Grande"
Santa Ana del Valle Grande ofrece una combinación perfecta de naturaleza, historia y cultura. Uno de los grandes atractivos es recorrer el famoso Qhapaq Ñan, un tramo del antiguo Camino del Inca, declarado Patrimonio de la Humanidad. Para los que disfrutan de las caminatas, los senderos que atraviesan la transición entre la Quebrada y las Yungas son una opción imperdible.
Además, este pintoresco pueblo permite conectarse con las tradiciones locales, conocer su artesanía típica y probar platos regionales. La recolección de hierbas medicinales también es una actividad tradicional que atrae a los visitantes curiosos.
Dónde queda "Santa Ana del Valle Grande"
Ubicada en el departamento de Valle Grande, Santa Ana se encuentra a unos 120 kilómetros de Humahuaca, a más de 3400 metros sobre el nivel del mar. Su cercanía a uno de los puntos más altos de Jujuy, el Abra del Zenta, hace que sea ideal para quienes aman los paisajes de altura y la tranquilidad de los pueblos rurales.
Cómo llegar a "Santa Ana del Valle Grande"
El viaje hasta Santa Ana del Valle Grande es toda una aventura. Desde San Salvador de Jujuy hay que tomar la Ruta Nacional 34 hasta encontrar la Ruta Provincial 83, que atraviesa escenarios de postal. El trayecto dura alrededor de 6 horas en auto y regala a los viajeros uno de los panoramas más impactantes del norte argentino.
