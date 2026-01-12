Descubrí Jujuy: el pueblo para admirar las nubes desde lo más alto

Santa Ana del valle grande

Dónde queda "Santa Ana del Valle Grande"

Ubicada en el departamento de Valle Grande, Santa Ana se encuentra a unos 120 kilómetros de Humahuaca, a más de 3400 metros sobre el nivel del mar. Su cercanía a uno de los puntos más altos de Jujuy, el Abra del Zenta, hace que sea ideal para quienes aman los paisajes de altura y la tranquilidad de los pueblos rurales.

Cómo llegar a "Santa Ana del Valle Grande"

El viaje hasta Santa Ana del Valle Grande es toda una aventura. Desde San Salvador de Jujuy hay que tomar la Ruta Nacional 34 hasta encontrar la Ruta Provincial 83, que atraviesa escenarios de postal. El trayecto dura alrededor de 6 horas en auto y regala a los viajeros uno de los panoramas más impactantes del norte argentino.