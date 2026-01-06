Descubrí Jujuy en 2026: el pueblo a más de mil metros de altura que está en plena región de las Yungas

Quienes se hospedan en el pueblo pueden disfrutar de una experiencia rural única, con comidas caseras y sabores tradicionales del norte argentino. Tamales, humitas y empanadas jujeñas forman parte de una propuesta gastronómica simple, pero profundamente ligada a la identidad local y al ritmo tranquilo del lugar.

Dónde queda Alto Calilegua

Alto Calilegua se encuentra en el departamento Ledesma, dentro de la provincia de Jujuy, a pocos kilómetros de la ciudad de Libertador General San Martín. Está ubicado en plena región de las Yungas y muy cerca del Parque Nacional Calilegua, una de las áreas protegidas más importantes del norte argentino.

El pueblo se asienta en una zona de altura, rodeado de vegetación densa y con una humedad constante que mantiene el paisaje siempre verde. Las nubes bajas, la neblina matinal y el silencio del entorno refuerzan la sensación de aislamiento y convierten al lugar en una joya oculta para el turismo alternativo.

Cómo llegar a Alto Calilegua

Para llegar a Alto Calilegua desde San Salvador de Jujuy, hay que tomar la Ruta Nacional 34 en dirección a Libertador General San Martín, en un trayecto que demanda aproximadamente dos horas en auto. Desde allí, se continúa por un camino de montaña de ripio que asciende hacia el pueblo y que puede recorrerse en unos 40 minutos.

No existe transporte público regular hasta Alto Calilegua, por lo que se recomienda viajar en vehículo particular o contratar una excursión desde Libertador General San Martín. En temporada de lluvias, el acceso puede verse afectado, por lo que es importante consultar el estado del camino antes de emprender el viaje.

El recorrido ofrece vistas panorámicas únicas y anticipa la experiencia que espera a los visitantes: adentrarse en uno de los rincones más tranquilos y menos explorados de Jujuy, ideal para desconectarse por completo y disfrutar de la naturaleza en estado puro.