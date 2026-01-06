Descubrí Jujuy en 2026: el pueblo a más de mil metros de altura que está en plena región de las Yungas
Más allá de sus destinos clásicos, la provincia norteña guarda rincones poco explorados que sorprenden incluso a los viajeros más experimentados.
En medio de cerros cubiertos de vegetación, neblina persistente y sonidos de la selva, existe un pequeño pueblo que parece detenido en el tiempo y que se consolida como una opción ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano en 2026.
Lejos del turismo masivo de Purmamarca, Tilcara o Humahuaca, este paraje ofrece una experiencia distinta: silencio, contacto directo con la naturaleza y una vida sencilla marcada por los ciclos del clima y la montaña. Ubicado a más de mil metros de altura, en plena región de las Yungas jujeñas, el lugar combina paisajes de selva de montaña con temperaturas agradables durante gran parte del año.
El pueblo es tan pequeño que solo cuenta con dos habitantes permanentes, quienes reciben a los visitantes con hospitalidad y una propuesta de turismo rural basada en el respeto por el entorno. La cercanía con un área protegida de enorme valor ambiental lo convierte en un destino cada vez más elegido por quienes priorizan la naturaleza, el trekking y las experiencias auténticas por sobre las comodidades tradicionales.
Qué se puede hacer en Alto Calilegua
El principal atractivo de Alto Calilegua es su entorno natural. El turismo se centra en actividades al aire libre y en el contacto directo con la selva de montaña que caracteriza a esta zona de Jujuy. Los senderos del Parque Nacional Calilegua ofrecen recorridos de distinta dificultad, ideales para caminatas, trekking y exploración pausada entre árboles centenarios, arroyos y miradores naturales.
La biodiversidad es otro de los grandes tesoros del lugar. El avistamiento de aves es una de las actividades más buscadas: tucanes, loros y distintas especies autóctonas habitan la zona. También es posible observar monos caí y otros animales típicos de las Yungas en recorridos guiados, siempre respetando las normas del parque.
Quienes se hospedan en el pueblo pueden disfrutar de una experiencia rural única, con comidas caseras y sabores tradicionales del norte argentino. Tamales, humitas y empanadas jujeñas forman parte de una propuesta gastronómica simple, pero profundamente ligada a la identidad local y al ritmo tranquilo del lugar.
Dónde queda Alto Calilegua
Alto Calilegua se encuentra en el departamento Ledesma, dentro de la provincia de Jujuy, a pocos kilómetros de la ciudad de Libertador General San Martín. Está ubicado en plena región de las Yungas y muy cerca del Parque Nacional Calilegua, una de las áreas protegidas más importantes del norte argentino.
El pueblo se asienta en una zona de altura, rodeado de vegetación densa y con una humedad constante que mantiene el paisaje siempre verde. Las nubes bajas, la neblina matinal y el silencio del entorno refuerzan la sensación de aislamiento y convierten al lugar en una joya oculta para el turismo alternativo.
Cómo llegar a Alto Calilegua
Para llegar a Alto Calilegua desde San Salvador de Jujuy, hay que tomar la Ruta Nacional 34 en dirección a Libertador General San Martín, en un trayecto que demanda aproximadamente dos horas en auto. Desde allí, se continúa por un camino de montaña de ripio que asciende hacia el pueblo y que puede recorrerse en unos 40 minutos.
No existe transporte público regular hasta Alto Calilegua, por lo que se recomienda viajar en vehículo particular o contratar una excursión desde Libertador General San Martín. En temporada de lluvias, el acceso puede verse afectado, por lo que es importante consultar el estado del camino antes de emprender el viaje.
El recorrido ofrece vistas panorámicas únicas y anticipa la experiencia que espera a los visitantes: adentrarse en uno de los rincones más tranquilos y menos explorados de Jujuy, ideal para desconectarse por completo y disfrutar de la naturaleza en estado puro.
