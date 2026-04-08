Vacaciones en Jujuy: el pueblo metido en la Cordillera que tiene postales soñadas

Dónde queda Tumbaya

Tumbaya se encuentra en la provincia de Jujuy, dentro de la Quebrada de Humahuaca, una de las regiones más visitadas del norte argentino.

Algunos datos clave:

Está a orillas del Río Grande

Forma parte de un circuito turístico junto a destinos como Purmamarca y Tilcara

Se ubica a menos de 50 km de la capital provincial

Su ubicación estratégica lo convierte en una parada ideal dentro de cualquier recorrido por la quebrada.

Cómo llegar a Tumbaya

Llegar a Tumbaya es sencillo y forma parte del encanto del viaje.

Desde San Salvador de Jujuy, el recorrido se realiza por la Ruta Nacional 9:

Distancia: aproximadamente 50 kilómetros

Duración: cerca de 1 hora en auto

Camino: completamente accesible y con vistas espectaculares

El trayecto en sí ya es una experiencia, con paisajes típicos de la quebrada que anticipan lo que vas a encontrar al llegar.

En definitiva, Tumbaya es uno de esos destinos que sorprenden sin hacer ruido, ideal para quienes buscan naturaleza, historia y una conexión auténtica con el norte argentino.