Vacaciones en Jujuy: el pueblo metido en la Cordillera que tiene postales soñadas
En el norte argentino hay destinos que parecen sacados de una postal, y uno de ellos se esconde entre montañas, historia y tradiciones vivas
Dentro del circuito de la famosa Quebrada de Humahuaca, uno de los destinos que más sorprende a quienes lo visitan.Ubicado a menos de una hora de San Salvador de Jujuy, este pueblo combina historia, cultura y paisajes imponentes que lo convierten en un lugar ideal para quienes buscan algo más auténtico.
Rodeado de cerros coloridos y atravesado por el Río Grande, este pueblo ofrece vistas que parecen obras de arte, además de una fuerte identidad cultural que se mantiene intacta con el paso del tiempo.
Qué se puede hacer en Tumbaya
Este pueblo jujeño ofrece una combinación perfecta entre naturaleza, historia y experiencias culturales.
Entre las principales actividades se destacan:
- Recorrer senderos de trekking, como el camino Raya Raya hacia Purmamarca
- Visitar la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores, un monumento histórico del siglo XVII
- Explorar sitios arqueológicos, como la Esquina de Huajra
- Participar de experiencias rurales, con producción agroecológica y cocina regional
- Disfrutar de ceremonias tradicionales, como el té con hierbas locales
Además, simplemente caminar por el pueblo ya es una experiencia en sí misma. El entorno natural y la tranquilidad del lugar invitan a desconectar completamente.
Dónde queda Tumbaya
Tumbaya se encuentra en la provincia de Jujuy, dentro de la Quebrada de Humahuaca, una de las regiones más visitadas del norte argentino.
Algunos datos clave:
- Está a orillas del Río Grande
- Forma parte de un circuito turístico junto a destinos como Purmamarca y Tilcara
- Se ubica a menos de 50 km de la capital provincial
Su ubicación estratégica lo convierte en una parada ideal dentro de cualquier recorrido por la quebrada.
Cómo llegar a Tumbaya
Llegar a Tumbaya es sencillo y forma parte del encanto del viaje.
Desde San Salvador de Jujuy, el recorrido se realiza por la Ruta Nacional 9:
- Distancia: aproximadamente 50 kilómetros
- Duración: cerca de 1 hora en auto
- Camino: completamente accesible y con vistas espectaculares
El trayecto en sí ya es una experiencia, con paisajes típicos de la quebrada que anticipan lo que vas a encontrar al llegar.
En definitiva, Tumbaya es uno de esos destinos que sorprenden sin hacer ruido, ideal para quienes buscan naturaleza, historia y una conexión auténtica con el norte argentino.
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