Conocé Jujuy en 2026: el atractivo turístico con volcanes de agua naturales
Jujuy cuenta con algunos de los paisajes más sorprendentes de Argentina y, además, esconde maravillas naturales poco exploradas por el turismo tradicional.
En Jujuy hay un pequeño pueblo ubicado en plena Puna jujeña que llama la atención por un fenómeno natural completamente fuera de lo común: sus impresionantes géiseres, considerados por muchos como verdaderos “volcanes de agua”.
El fenómeno ocurre a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar y se transformó en uno de los atractivos naturales más impactantes de toda la región.
La combinación entre vapor, agua y temperaturas extremas genera formaciones congeladas que cambian constantemente según el clima.
Qué se puede hacer en Catua
El principal atractivo de Catua es su famoso géiser natural, un fenómeno geotérmico que expulsa agua caliente y vapor desde el interior de la tierra.
Lo más llamativo es que, debido a las bajas temperaturas de la zona, el agua se congela casi de inmediato y forma estructuras de hielo gigantescas alrededor del géiser, creando paisajes únicos.
Además de visitar este increíble atractivo natural, quienes llegan a Catua también pueden disfrutar de:
- Paisajes típicos de la Puna jujeña
- Caminatas y recorridos fotográficos
- Observación de volcanes y montañas
- Turismo aventura en vehículos 4x4
- Experiencias de turismo rural y cultural
La tranquilidad del lugar y sus escenarios naturales hacen que muchos viajeros lo consideren uno de los secretos mejor guardados de Jujuy.
Por las condiciones climáticas y la altura, muchas excursiones recomiendan realizar la visita entre los meses de julio y octubre, cuando el fenómeno suele apreciarse con mayor intensidad.
Dónde queda Catua
Catua se encuentra en el departamento de Susques, en la provincia de Jujuy, muy cerca de la frontera con Chile.
El pequeño pueblo está ubicado a unos 350 kilómetros de San Salvador de Jujuy y forma parte de la región de la Puna, una de las zonas más impactantes del norte argentino.
El géiser se encuentra aproximadamente a 35 kilómetros del pueblo, por lo que normalmente se realizan excursiones especiales para llegar hasta el lugar.
Cómo llegar a Catua
Para llegar a Catua desde San Salvador de Jujuy, la mayoría de los viajeros toma la Ruta Nacional 52 atravesando la Cuesta de Lipán y las Salinas Grandes.
Luego del paso por Susques, se continúa en dirección al Paso de Jama hasta encontrar el desvío hacia la Ruta Provincial 70.
También existe la posibilidad de acceder desde San Antonio de los Cobres, recorriendo caminos de ripio que atraviesan parte de la Puna.
Muchas excursiones se realizan en camionetas 4x4 debido a las características del terreno y la altura de la región.
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