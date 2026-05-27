Descubrí Chile: el destino donde reina el turismo aventura y está rodeado de bosques milenarios
Sus montañas, vegetación y lagos lo hacen ideal para vacacionar en medio de la naturaleza. Se ubica en el dentro del territorio de Alto Biobío. Conocé qué hacer y cómo llegar.
Sudamérica se posiciona como uno de los mejores destinos para vacacionar, gracias a la gran variedad de regiones que combinan paisajes naturales, cultura, gastronomía y experiencias únicas en cada país. Desde la cordillera hasta los valles, los ríos y la costa, la región ofrece opciones para todo tipo de viajeros.
En ese contexto, el sur de Chile se destaca por sus entornos naturales de gran atractivo. Dentro de este escenario, Ralco, en la Región del Biobío, aparece como una alternativa cada vez más elegida para los turistas que buscan destinos alejados de grandes epicentros. Este sitio destaca por sus montañas, ríos y lagos que invitan a desconectar de la rutina.
Qué se puede hacer en Ralco
En este rincón de Sudamérica, los turistas pueden realizar distintas actividades al aire libre, como caminatas por senderos de montaña, paseos por lagos de aguas claras y excursiones con vistas al volcán Callaqui. Todo el entorno natural convierte al lugar en un punto ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina diaria.
A su vez, la zona permite acercarse a la cultura pehuenche, con espacios donde es posible conocer el trabajo de artesanos locales y adquirir productos tradicionales. La gastronomía también es un atractivo importante, con comidas típicas de la región y preparaciones caseras que forman parte de la experiencia del viaje.
Dónde queda Ralco
Ralco está ubicado en el sur de Chile, dentro de la comuna de Alto Biobío, en plena zona cordillerana de los Andes. Se trata de un entorno de montaña donde predominan los ríos, la vegetación y los paisajes naturales, lo que le da un atractivo particular y lo diferencia de otros destinos turísticos de la región.
Cómo llegar a Ralco
La forma más práctica de llegar a Ralco es saliendo desde desde Los Ángeles y tomando la ruta Q-61 en dirección a Alto Biobío. El viaje es de aproximadamente 100 kilómetros y mezcla sectores de asfalto con caminos de ripio, cuya duración ronda los 90 minutos en auto.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario