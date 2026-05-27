Descubrí Chile: el destino donde reina el turismo aventura y está rodeado de bosques milenarios

Dónde queda Ralco

Ralco está ubicado en el sur de Chile, dentro de la comuna de Alto Biobío, en plena zona cordillerana de los Andes. Se trata de un entorno de montaña donde predominan los ríos, la vegetación y los paisajes naturales, lo que le da un atractivo particular y lo diferencia de otros destinos turísticos de la región.

Cómo llegar a Ralco

La forma más práctica de llegar a Ralco es saliendo desde desde Los Ángeles y tomando la ruta Q-61 en dirección a Alto Biobío. El viaje es de aproximadamente 100 kilómetros y mezcla sectores de asfalto con caminos de ripio, cuya duración ronda los 90 minutos en auto.