Vacaciones en la Patagonia: el destino de aventura y naturaleza ideal para unas vacaciones en el paraíso
Aventura, naturaleza y sabores únicos se combinan en un escenario de ensueño que atrae a viajeros todo el año.
La Patagonia argentina es sinónimo de paisajes majestuosos y experiencias inolvidables. Entre montañas nevadas, lagos cristalinos y una gastronomía que enamora, que se consolida como uno de los destinos más completos del país para quienes buscan combinar aventura, descanso y buena comida.
Durante todo el año, la ciudad ofrece una variedad de actividades para todos los gustos: desde caminatas entre bosques de lengas hasta travesías en kayak, rafting o cabalgatas con vistas al lago Nahuel Huapi. Su infraestructura turística, sumada al entorno natural incomparable, la convierte en un verdadero refugio patagónico para disfrutar en pareja, con amigos o en familia.
Qué se puede hacer en Bariloche
Las propuestas de turismo activo son uno de los grandes atractivos del destino. Los senderos del Parque Nacional Nahuel Huapi ofrecen opciones para todos los niveles, desde caminatas familiares por el lago Moreno o el lago Gutiérrez, hasta ascensos más exigentes en los cerros Campanario y Llao Llao, con vistas panorámicas que parecen postales.
Durante la temporada de verano, los lagos se vuelven protagonistas. El kayak, el stand up paddle y el rafting son algunas de las experiencias preferidas por los visitantes. En el río Manso, por ejemplo, se pueden elegir recorridos tranquilos para disfrutar del paisaje o circuitos más intensos para los aventureros.
Para quienes buscan desconexión, Bariloche también guarda playas secretas que invitan a disfrutar del silencio y la naturaleza. Entre las más recomendadas están las de Villa Tacul, con aguas más cálidas y reparadas del viento, y la zona de Colonia Suiza, perfecta para pasar el día rodeado de montañas.
Además, el calendario local propone eventos que ya son tradición: en septiembre, Bariloche a la Carta reúne a los principales chefs y productores de la región en una celebración de la cocina patagónica; mientras que en noviembre, la Ultra Trail de Mont Blanc desafía a los amantes del running con una carrera de montaña única en Sudamérica.
Dónde queda Bariloche
San Carlos de Bariloche está ubicada en la provincia de Río Negro, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi y a orillas del lago del mismo nombre. Se encuentra a 1.600 kilómetros de Buenos Aires y forma parte del corredor de la Ruta de los Siete Lagos, que la conecta con Villa La Angostura y San Martín de los Andes.
La ciudad combina paisajes naturales imponentes con una oferta urbana completa: cervecerías artesanales, chocolaterías, hoteles boutique y una gastronomía de primer nivel. Todo esto la convierte en uno de los destinos más elegidos del país tanto en invierno como en verano.
Cómo llegar a Bariloche
Bariloche cuenta con el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria, que recibe vuelos diarios desde Buenos Aires, Córdoba y otras capitales del país. También es posible llegar por ruta, tomando la RN 40 o la RN 237, ambas con paisajes espectaculares que acompañan el viaje.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario