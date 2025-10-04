Vacaciones en la Patagonia: el destino de aventura y naturaleza ideal para unas vacaciones en el paraíso

Para quienes buscan desconexión, Bariloche también guarda playas secretas que invitan a disfrutar del silencio y la naturaleza. Entre las más recomendadas están las de Villa Tacul, con aguas más cálidas y reparadas del viento, y la zona de Colonia Suiza, perfecta para pasar el día rodeado de montañas.

Además, el calendario local propone eventos que ya son tradición: en septiembre, Bariloche a la Carta reúne a los principales chefs y productores de la región en una celebración de la cocina patagónica; mientras que en noviembre, la Ultra Trail de Mont Blanc desafía a los amantes del running con una carrera de montaña única en Sudamérica.

Dónde queda Bariloche

San Carlos de Bariloche está ubicada en la provincia de Río Negro, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi y a orillas del lago del mismo nombre. Se encuentra a 1.600 kilómetros de Buenos Aires y forma parte del corredor de la Ruta de los Siete Lagos, que la conecta con Villa La Angostura y San Martín de los Andes.

La ciudad combina paisajes naturales imponentes con una oferta urbana completa: cervecerías artesanales, chocolaterías, hoteles boutique y una gastronomía de primer nivel. Todo esto la convierte en uno de los destinos más elegidos del país tanto en invierno como en verano.

Cómo llegar a Bariloche

Bariloche cuenta con el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria, que recibe vuelos diarios desde Buenos Aires, Córdoba y otras capitales del país. También es posible llegar por ruta, tomando la RN 40 o la RN 237, ambas con paisajes espectaculares que acompañan el viaje.