Violento ataque en una universidad de la Patagonia: un trabajador apuñaló a un estudiante

detenido universidad patagonia El acusado tras ser detenido

Tras el hecho, la UNPA difundió un comunicado en el que expresó su repudio por lo ocurrido, confirmó la asistencia inmediata al estudiante herido y anunció la suspensión de actividades en el campus durante el resto del martes y toda la jornada del miércoles.

El caso sumó controversia cuando la madre de Águila relató a que tanto su hijo como su nuera habían advertido desde hacía meses a las autoridades universitarias sobre situaciones de acoso y hostigamiento por parte del agresor.

“Mi nuera y mi hijo habían hablado con las autoridades de la facultad porque este señor venía acosándola desde principio de año. Ellos hicieron la denuncia dentro de la institución y pidieron resguardo, pero no pasó nada. Absolutamente nada”, denunció Ángela Catelicán, madre de la víctima en diálogo con La Opinión Austral.

Sin embargo, la decana Karina Franciscovic afirmó al mismo medio que no existe una denuncia formal previa en los registros institucionales relacionada con episodios de acoso.

La autoridad académica también explicó que el campus posee cámaras de seguridad, aunque reconoció que la amplitud del predio dificulta el control de accesos. A su vez, indicó que durante la emergencia la prioridad estuvo puesta en asistir a la víctima y colaborar con la investigación judicial.

Luego de permanecer cerrado durante toda la jornada del miércoles, el campus universitario volverá a abrir sus puertas este jueves 21 de mayo, según informaron las autoridades de la UNPA.

En el marco de la investigación, la Policía Científica realizó peritajes en el lugar del ataque y presentó los elementos requeridos a la Justicia ordinaria. Se espera que el acusado sea indagado para avanzar la causa.