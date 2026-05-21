Violento ataque en una universidad de la Patagonia: un trabajador apuñaló a un estudiante
El agresor fue detenido por la policía poco después del hecho. Las actividades académicas estuvieron suspendidas.
Un estudiante fue apuñalado por un trabajador no docente en el campus de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), ubicado en la zona sur de la capital santacruceña, este martes por la tarde.
El episodio ocurrió en el sector E del predio universitario, en una zona interna de la sede, y generó conmoción entre docentes, alumnos y personal administrativo. El agresor escapó en un auto tras la pelea y fue arrestado minutos después. Por su parte, la víctima permanece internada tras ser operada de urgencia en el hospital regional.
De acuerdo con fuentes policiales, cerca de las 18.40, las autoridades recibieron un llamado al 911 alertando sobre una pelea con arma blanca dentro del predio universitario.
Cuando efectivos de la Comisaría Cuarta llegaron al lugar encontraron herido a José Fernando Águila, un estudiante de 32 años que cursa el primer año de la carrera de Comunicación Social, por lo que pidieron asistencia médica de inmediato. Así, una ambulancia lo trasladó al Hospital Regional Río Gallegos, donde ingresó con un pulmón perforado y heridas en brazos, espalda y cabeza.
Por su parte, el atacante, identificado como P.B., empleado no docente de 46 años, se había ido del lugar en un Volkswagen Gol rojo, según los datos recabados por la policía provincial. Tras ser rápidamente identificado, la División de Investigaciones lo halló en las inmediaciones de Charles Chaplin y Paseo de los Arrieros, cerca de la Autovía 17 de Octubre. En el operativo no se encontró el cuchillo utilizado en el ataque. El acusado quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos.
Tras el hecho, la UNPA difundió un comunicado en el que expresó su repudio por lo ocurrido, confirmó la asistencia inmediata al estudiante herido y anunció la suspensión de actividades en el campus durante el resto del martes y toda la jornada del miércoles.
El caso sumó controversia cuando la madre de Águila relató a que tanto su hijo como su nuera habían advertido desde hacía meses a las autoridades universitarias sobre situaciones de acoso y hostigamiento por parte del agresor.
“Mi nuera y mi hijo habían hablado con las autoridades de la facultad porque este señor venía acosándola desde principio de año. Ellos hicieron la denuncia dentro de la institución y pidieron resguardo, pero no pasó nada. Absolutamente nada”, denunció Ángela Catelicán, madre de la víctima en diálogo con La Opinión Austral.
Sin embargo, la decana Karina Franciscovic afirmó al mismo medio que no existe una denuncia formal previa en los registros institucionales relacionada con episodios de acoso.
La autoridad académica también explicó que el campus posee cámaras de seguridad, aunque reconoció que la amplitud del predio dificulta el control de accesos. A su vez, indicó que durante la emergencia la prioridad estuvo puesta en asistir a la víctima y colaborar con la investigación judicial.
Luego de permanecer cerrado durante toda la jornada del miércoles, el campus universitario volverá a abrir sus puertas este jueves 21 de mayo, según informaron las autoridades de la UNPA.
En el marco de la investigación, la Policía Científica realizó peritajes en el lugar del ataque y presentó los elementos requeridos a la Justicia ordinaria. Se espera que el acusado sea indagado para avanzar la causa.
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