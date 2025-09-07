Vacaciones en la Patagonia: el pequeño paraíso en Neuquén que enamora a los viajeros tranquilos

La experiencia también se vive a través de la gastronomía patagónica. En el pueblo se puede probar cordero al asador, trucha fresca y dulces caseros elaborados con frutos rojos de la región. Además, la oferta de hospedaje incluye desde campings para los más aventureros hasta cabañas con vista directa al lago.

Dónde queda Villa Meliquina

Villa Meliquina se encuentra a solo 30 kilómetros de San Martín de los Andes, en el sur de la provincia de Neuquén. Está ubicada en pleno corazón de la cordillera, rodeada de bosques de lengas y coihues que cambian de color con cada estación.

El casco del pueblo mantiene la esencia de los asentamientos cordilleranos, con casas de montaña, calles tranquilas y un ambiente sereno que invita a recorrerlo sin apuro. Su atractivo radica en esa mezcla de sencillez y belleza natural que lo convierte en un destino distinto dentro de la Patagonia.

Cómo llegar a Villa Meliquina

Para llegar desde San Martín de los Andes se toma la Ruta Nacional 40 en dirección a Villa La Angostura. A la altura del puesto de Gendarmería, un desvío por la Ruta Provincial 63 conduce directamente al pueblo.

El último tramo es de ripio y requiere manejar con precaución, con una velocidad máxima aconsejada de 40 km/h. El camino, sin embargo, es un espectáculo en sí mismo: montañas, ríos y bosques acompañan cada curva hasta llegar al lago.

Un punto imperdible en el trayecto es la playa cabecera del río Hermoso, a la que se accede antes del primer puente. Alla, el agua cristalina y el silencio del bosque ofrecen un rincón perfecto para pasar el día en contacto pleno con la naturaleza.