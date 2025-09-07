Vacaciones en la Patagonia: el pequeño paraíso en Neuquén que enamora a los viajeros tranquilos
En Neuquén existe un rincón que combina calma, paisajes imponentes y vida de pueblo cordillerano.
En medio de la cordillera neuquina, un destino todavía conserva el encanto de lo auténtico. Con apenas 300 habitantes, es de esos lugares donde las calles son silenciosas, las montañas abrazan al pueblo y el lago se lleva todas las miradas con sus reflejos turquesa.
El ambiente es distinto al de otros centros turísticos de la Patagonia: acá el tiempo parece ir más despacio, y el turismo masivo no llegó a alterar la vida cotidiana. Quienes llegan lo hacen atraídos por el deseo de conectarse con la naturaleza, descansar frente al lago o animarse a recorrer senderos en medio del bosque.
Cada estación transforma el paisaje: en verano, el agua invita a deportes náuticos; en otoño, los bosques se tiñen de tonos cálidos; en invierno, la nieve crea un marco único; y en primavera, el renacer de la flora ofrece postales vibrantes.
Qué se puede hacer en Villa Meliquina
El lago es el corazón del pueblo y la principal excusa para quedarse más de un día. Sus aguas transparentes son perfectas para remar en kayak, practicar pesca deportiva o, para los más aventureros, animarse al windsurf. Quienes prefieren la tranquilidad, pueden simplemente sentarse en la orilla con un mate y contemplar cómo las montañas se reflejan en el agua.
Los alrededores ofrecen una gran variedad de actividades al aire libre: trekking por senderos de montaña, circuitos de mountain bike y cabalgatas por estancias locales. En cada recorrido es común encontrarse con caballos que deambulan libremente o aves como cauquenes, martines pescadores y garzas que completan la postal natural.
La experiencia también se vive a través de la gastronomía patagónica. En el pueblo se puede probar cordero al asador, trucha fresca y dulces caseros elaborados con frutos rojos de la región. Además, la oferta de hospedaje incluye desde campings para los más aventureros hasta cabañas con vista directa al lago.
Dónde queda Villa Meliquina
Villa Meliquina se encuentra a solo 30 kilómetros de San Martín de los Andes, en el sur de la provincia de Neuquén. Está ubicada en pleno corazón de la cordillera, rodeada de bosques de lengas y coihues que cambian de color con cada estación.
El casco del pueblo mantiene la esencia de los asentamientos cordilleranos, con casas de montaña, calles tranquilas y un ambiente sereno que invita a recorrerlo sin apuro. Su atractivo radica en esa mezcla de sencillez y belleza natural que lo convierte en un destino distinto dentro de la Patagonia.
Cómo llegar a Villa Meliquina
Para llegar desde San Martín de los Andes se toma la Ruta Nacional 40 en dirección a Villa La Angostura. A la altura del puesto de Gendarmería, un desvío por la Ruta Provincial 63 conduce directamente al pueblo.
El último tramo es de ripio y requiere manejar con precaución, con una velocidad máxima aconsejada de 40 km/h. El camino, sin embargo, es un espectáculo en sí mismo: montañas, ríos y bosques acompañan cada curva hasta llegar al lago.
Un punto imperdible en el trayecto es la playa cabecera del río Hermoso, a la que se accede antes del primer puente. Alla, el agua cristalina y el silencio del bosque ofrecen un rincón perfecto para pasar el día en contacto pleno con la naturaleza.
