Turismo en Salta: el pueblo con raíces indígenas para sumergirse en otra cultura

Muy cerca, se encuentran la Cuesta del Obispo y la Quebrada de Escoipe, dos joyas naturales ideales para los amantes de los paisajes serranos y la observación de aves. Además, cada julio, el pueblo se convierte en escenario del Festival del Tamal y el Encuentro Nacional de Doma, donde la gastronomía y la cultura local se celebran a lo grande.

A lo largo del año también se organizan ferias de artesanía, festivales de folklore y procesiones religiosas, como los tradicionales misachicos, en los que se reúnen músicos y bailarines locales para mantener viva la identidad cultural de la región.

Dónde queda Chicoana

Chicoana se encuentra a solo 40 kilómetros de la ciudad de Salta, en pleno corazón del Valle de Lerma. Su casco histórico, presidido por la Iglesia de San Pablo y la plaza Martín Miguel de Güemes —declarada Lugar Histórico Nacional—, conserva el trazado original del siglo XIX.

Sus calles, como España, Libertad y 25 de Mayo, mantienen construcciones coloniales que invitan a recorrerlas con calma, como si se tratara de un viaje al pasado en medio de un escenario natural imponente.

Cómo llegar a Chicoana

Llegar a Chicoana desde la capital salteña es sencillo: se toma la Ruta Nacional 68, y en aproximadamente 40 minutos se arriba al pueblo en auto, colectivo o excursiones organizadas que recorren distintos puntos del Valle de Lerma.