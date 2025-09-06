Turismo en Salta: el pueblo con raíces indígenas para sumergirse en otra cultura
En el corazón del Valle de Lerma existe un pueblo que combina raíces indígenas, tradición gaucha y paisajes únicos. Conocé Chicoana.
La provincia de Salta esconde rincones que parecen detenidos en el tiempo, donde la historia y la naturaleza se mezclan con la calidez de su gente. Uno de esos lugares es un poblado que invita a disfrutar de caminatas rurales, cabalgatas y celebraciones folklóricas en medio de las sierras.
La atmósfera del pueblo transmite serenidad: calles con antiguas casonas, plazas sombreadas por árboles autóctonos y la música de guitarras acompañando cada festividad. Todo esto convive con la herencia indígena, las tradiciones gauchas y una fuerte devoción religiosa, que marcan la identidad de esta comunidad salteña.
En cada visita, la experiencia trasciende lo turístico. Degustar un tamal casero, compartir un misachico o participar de una peña folklórica son vivencias que permiten conectarse con lo auténtico, en un entorno que respira cultura y tradición.
Qué se puede hacer en Chicoana
Las actividades en Chicoana son variadas y aptas para quienes buscan tanto aventura como descanso. Se pueden realizar caminatas de montaña, cabalgatas al atardecer, excursiones por estancias y paseos por senderos que conducen a miradores con vistas espectaculares del Valle de Lerma.
Muy cerca, se encuentran la Cuesta del Obispo y la Quebrada de Escoipe, dos joyas naturales ideales para los amantes de los paisajes serranos y la observación de aves. Además, cada julio, el pueblo se convierte en escenario del Festival del Tamal y el Encuentro Nacional de Doma, donde la gastronomía y la cultura local se celebran a lo grande.
A lo largo del año también se organizan ferias de artesanía, festivales de folklore y procesiones religiosas, como los tradicionales misachicos, en los que se reúnen músicos y bailarines locales para mantener viva la identidad cultural de la región.
Dónde queda Chicoana
Chicoana se encuentra a solo 40 kilómetros de la ciudad de Salta, en pleno corazón del Valle de Lerma. Su casco histórico, presidido por la Iglesia de San Pablo y la plaza Martín Miguel de Güemes —declarada Lugar Histórico Nacional—, conserva el trazado original del siglo XIX.
Sus calles, como España, Libertad y 25 de Mayo, mantienen construcciones coloniales que invitan a recorrerlas con calma, como si se tratara de un viaje al pasado en medio de un escenario natural imponente.
Cómo llegar a Chicoana
Llegar a Chicoana desde la capital salteña es sencillo: se toma la Ruta Nacional 68, y en aproximadamente 40 minutos se arriba al pueblo en auto, colectivo o excursiones organizadas que recorren distintos puntos del Valle de Lerma.
