El pueblo brasilero con playas secretas y precios muy económicos
Ubicado en le estado de Bahía, este destino tiene una población de 20 mil habitantes que lo hace perfecto para desconectar y descansar. Los detalles en la nota.
Cuando llega el momento de planear las vacaciones, Brasil aparecer como una de las opciones preferidas por los viajeros. Sus paisajes únicos en Sudamérica, precios accesibles y la calidez de su gente hacen que sea un destino perfecto para desconectarse de la rutina diaria.
En el noreste brasileño, el estado de Bahía se destaca por sus vasta naturaleza. Entre sus localidades, Arraial d’Ajuda se ubica como un destino atrapante, con aproximadamente 20 mil habitantes y playas deslumbrantes que ofrecen un descanso único en familia o amigos.
Qué se puede hacer en Arraial d'Ajuda
Arraial d’Ajuda ofrece opciones para todos los viajeros. Sus playas de aguas tranquilas son ideales para jóvenes que buscan deportes acuáticos y vida nocturna. Para quienes prefieren tranquilidad, también hay playas escondidas rodeadas de naturaleza y acantilados que incitan al descanso.
Más allá del mar, el destino propone diferentes actividades recreativas: se puede visitar el parque acuático, acercarse a la histórica iglesia de Nossa Senhora D’Ajuda o pasear por la calle principal de la ciudad, la Rua do Mucugê. Está combina tiendas, bares y eventos durante todo el año.
Dónde queda Arraial d'Ajuda
Ubicado en el sur de Bahía, cerca de la ciudad de Porto Seguro, este pueblo costero destaca por sus amplias playas y su entorno natural atrapante. Su atmósfera cálida y acogedora lo convirtió en el lugar favorito de muchos viajeros.
Cómo llegar a Arraial d'Ajuda
La forma más práctica y rápida para llegar a Arraial d’Ajuda es volando hasta Porto Seguro. Desde allí, se puede atravesar el río Buranhém en balsa hasta el centro histórico del pueblo. Sin embargo, también es posible llegar en autobús desde distintas localidades de Bahía o hacerlo en un vehículo propio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario