El pueblo brasilero con playas secretas y precios muy económicos

Dónde queda Arraial d'Ajuda

Ubicado en el sur de Bahía, cerca de la ciudad de Porto Seguro, este pueblo costero destaca por sus amplias playas y su entorno natural atrapante. Su atmósfera cálida y acogedora lo convirtió en el lugar favorito de muchos viajeros.

Cómo llegar a Arraial d'Ajuda

La forma más práctica y rápida para llegar a Arraial d’Ajuda es volando hasta Porto Seguro. Desde allí, se puede atravesar el río Buranhém en balsa hasta el centro histórico del pueblo. Sin embargo, también es posible llegar en autobús desde distintas localidades de Bahía o hacerlo en un vehículo propio.