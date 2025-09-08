Feriado del 11 de septiembre: quiénes tendrán asueto este jueves
Este jueves 11 de septiembre de 2025 muchos tendrán asueto y podrán disfrutar de día libre: a quiénes alcanza.
Este jueves 11 de septiembre de 2025 se celebra el Día del Maestro en todo el país y si bien la jornada no es considerada como feriado nacional un sector tendrá asueto.
Se trata de los jardines de infantes y escuelas primarias las que no tendrán clases. Por ejemplo, por disposición del Calendario Escolar 2025 de la Dirección General de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el jueves 11 de septiembre será decretado asueto en todos los niveles educativos.
"En esta fecha se celebra el Día del Maestro y de la Maestra, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, como conmemoración de la fecha del aniversario de su muerte", se informó desde la provincia de Buenos Aires.
Qué sucederá con el feriado del 12 de octubre
En esta ocasión, la Jefatura de Gabinete optó por adelantar el día al viernes 10. La lógica es clara: un fin de semana largo que arranca un viernes genera más turismo y consumo que si la fecha se corre a un lunes. No es casual que el 12 de octubre sea considerado el segundo feriado más relevante para el sector turístico, solo por detrás del Carnaval, superando incluso a Semana Santa en impacto económico.
La gran incógnita, cada vez que se modifica el calendario, es cómo repercute en los salarios. En un feriado nacional, el descanso es obligatorio y si alguien trabaja debe cobrar el doble. En cambio, en un día no laborable, la decisión depende del empleador: puede dar libre o exigir asistencia sin pagar un extra.
Esto genera escenarios distintos: en el sector público y bancario suele haber atención reducida o nula, mientras que en el ámbito privado algunos comercios cierran y otros trabajan normalmente. Para el turismo, lo importante es que exista un fin de semana largo. Pero para el trabajador que debe presentarse el viernes 10, la diferencia se siente en el bolsillo.
Calendario de feriados 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable se pasa al viernes 10 de octubre)
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
