Vacaciones en la Patagonia: el pueblo con pocos habitantes, con termas únicas y paisajes de otro mundo

Si preferís la aventura y los deportes de nieve, el Ski Resort Caviahue es obligatorio. Con 13 medios de elevación y 22 pistas para todos los niveles, el centro de esquí se encuentra rodeado de araucarias milenarias dentro de un área natural protegida. Además de esquiar, se pueden tomar clases, participar de competencias o simplemente contemplar el paisaje desde lo alto de la montaña. Cuando la nieve se derrite, el lugar se transforma en un paraíso para trekking, mountain bike y senderismo.

Más allá de las termas y la nieve, el pueblo ofrece senderos y cascadas que parecen de otro mundo:

Cascada de la Usina : un salto de agua rodeado de vegetación nativa.

Cascadas del Agrio : caídas de agua con tonos rojizos por los minerales.

Laguna Hualcupen y Laguna Escondida : espejos de agua perfectos para caminatas y picnic.

Volcán Copahue : un clásico para los amantes del senderismo y las vistas panorámicas.

Puente de Piedra y Salto del Agrio: formaciones naturales que parecen sacadas de un planeta desconocido.

Cada rincón ofrece una postal diferente y demuestra por qué Caviahue-Copahue se convirtió en un destino único en la Patagonia.

image

Dónde queda Caviahue-Copahue

Caviahue-Copahue se encuentra en el norte de la provincia de Neuquén, al pie de la Cordillera de los Andes y a pocos kilómetros de Chile. Su ubicación privilegiada permite disfrutar de paisajes volcánicos, ríos cristalinos y bosques milenarios, todo dentro de un marco de tranquilidad y contacto con la naturaleza.

Cómo llegar a Caviahue-Copahue

Desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede llegar en avión o micro hasta Neuquén, y desde allí continuar en colectivo o alquilar un auto. Para quienes prefieren viajar por carretera desde cero, el recorrido dura aproximadamente 18 horas, atravesando distintos paisajes y provincias. La ruta más común incluye:

Autopista Riccheri y Ruta Nacional 205 hasta Bolívar

Ruta Provincial 65 hasta Guaminí

Cruce por La Pampa por RP 60, RP 18, RN 35 y RN 152

Norte de Río Negro por RP 6

Ingreso a Neuquén por RN 22 hasta Zapala

Tramo final por RN 40, RN 242, RP 21 y RP 26 hasta llegar a Caviahue-Copahue

El viaje es parte de la experiencia, ofreciendo vistas cambiantes de llanuras, mesetas, bosques y montañas que anticipan la magia del destino final.