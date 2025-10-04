El pueblito de Misiones con hermosos saltos y cascadas que fue seleccionado mundialmente

El lugar también invita a descubrir la vida rural de Misiones a través de visitas a estancias locales, agrocampings y recorridos por cultivos de yerba mate y té, dos de los productos emblemáticos de la región. En cada actividad se destaca el respeto por el entorno y la hospitalidad de los pobladores.

Durante todo el año, se organizan ferias, caminatas guiadas y propuestas para conocer la fauna y flora nativa, lo que convierte al pueblo en un destino ideal para ecoturistas y amantes de la tranquilidad.

Dónde queda Campo Ramón

Campo Ramón está ubicado en el corazón de Misiones, a solo 5 minutos de Oberá y a 115 kilómetros de Posadas, la capital provincial. Su entorno verde, con colinas suaves y caminos de tierra roja, lo convierte en un verdadero tesoro escondido dentro de la región.

Rodeado por otros pueblos con encanto, como Villa Bonita y Panambí, Campo Ramón se distingue por su equilibrio entre desarrollo y naturaleza. Quienes lo visitan destacan la calidez de su gente y la sensación de paz que transmite el lugar, donde cada rincón parece detenido en el tiempo.

Cómo llegar a Campo Ramón

Llegar a Campo Ramón es sencillo. Desde Posadas, se puede acceder por la Ruta Provincial 103, que conecta con Oberá y continúa hasta el pueblo. El trayecto es de aproximadamente dos horas en auto, con paisajes selváticos y zonas rurales que anticipan la belleza del destino.

También es posible llegar en colectivo desde Oberá o Posadas, ya que hay servicios diarios que conectan ambas ciudades con el municipio. Una vez en el lugar, moverse a pie o en bicicleta es la mejor forma de descubrir sus caminos, cascadas y senderos naturales.

Con su aire puro, sus saltos de agua y su espíritu sustentable, Campo Ramón se consolida como uno de los destinos más encantadores de la Argentina y una parada obligada para quienes buscan reconectarse con la naturaleza en su estado más auténtico.