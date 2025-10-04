El pueblito de Misiones con hermosos saltos y cascadas que fue seleccionado mundialmente
Con saltos y cascadas que parecen de cuento, este destino argentino conquista por su belleza y su compromiso con el turismo sustentable
Argentina está llena de rincones naturales que sorprenden por su encanto. Pero hay un pequeño pueblo en Misiones que logró destacarse a nivel internacional gracias a su entorno puro, su conexión con la naturaleza y su compromiso con la sustentabilidad. Campo Ramón, ubicado a pocos kilómetros de Oberá, fue preseleccionado por la ONU Turismo como uno de los pueblos más lindos del mundo en el concurso Best Tourism Villages.
Este reconocimiento no sorprende a quienes lo conocen. Rodeado de arroyos cristalinos, saltos de agua y selva misionera, Campo Ramón es un refugio natural ideal para quienes buscan desconectarse del ruido urbano y disfrutar del silencio de la naturaleza. Su paisaje, con cascadas que caen entre piedras rojizas y una vegetación que parece infinita, ofrece algunas de las postales más hermosas del noreste argentino.
Además, el pueblo tiene un compromiso ejemplar con el medio ambiente: fue declarado el primer Municipio Ecológico del país, un reconocimiento que premia su trabajo en el cuidado de la biodiversidad y el impulso de un turismo responsable.
Qué se puede hacer en Campo Ramón
Campo Ramón combina naturaleza, descanso y turismo rural. Uno de sus principales atractivos son los saltos del arroyo Ramón y del arroyo Bonito, donde los visitantes pueden caminar entre senderos rodeados de flora autóctona, bañarse en aguas transparentes o simplemente disfrutar del sonido constante de las cascadas.
El lugar también invita a descubrir la vida rural de Misiones a través de visitas a estancias locales, agrocampings y recorridos por cultivos de yerba mate y té, dos de los productos emblemáticos de la región. En cada actividad se destaca el respeto por el entorno y la hospitalidad de los pobladores.
Durante todo el año, se organizan ferias, caminatas guiadas y propuestas para conocer la fauna y flora nativa, lo que convierte al pueblo en un destino ideal para ecoturistas y amantes de la tranquilidad.
Dónde queda Campo Ramón
Campo Ramón está ubicado en el corazón de Misiones, a solo 5 minutos de Oberá y a 115 kilómetros de Posadas, la capital provincial. Su entorno verde, con colinas suaves y caminos de tierra roja, lo convierte en un verdadero tesoro escondido dentro de la región.
Rodeado por otros pueblos con encanto, como Villa Bonita y Panambí, Campo Ramón se distingue por su equilibrio entre desarrollo y naturaleza. Quienes lo visitan destacan la calidez de su gente y la sensación de paz que transmite el lugar, donde cada rincón parece detenido en el tiempo.
Cómo llegar a Campo Ramón
Llegar a Campo Ramón es sencillo. Desde Posadas, se puede acceder por la Ruta Provincial 103, que conecta con Oberá y continúa hasta el pueblo. El trayecto es de aproximadamente dos horas en auto, con paisajes selváticos y zonas rurales que anticipan la belleza del destino.
También es posible llegar en colectivo desde Oberá o Posadas, ya que hay servicios diarios que conectan ambas ciudades con el municipio. Una vez en el lugar, moverse a pie o en bicicleta es la mejor forma de descubrir sus caminos, cascadas y senderos naturales.
Con su aire puro, sus saltos de agua y su espíritu sustentable, Campo Ramón se consolida como uno de los destinos más encantadores de la Argentina y una parada obligada para quienes buscan reconectarse con la naturaleza en su estado más auténtico.
