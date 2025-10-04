El abogado de Pequeño J aseguró que su defendido es inocente: "Tiene mucho para dar a la sociedad"
Pequeño J quedó detenido en Perú mientras se tramita su extradición hacia Argentina por el triple homicidio narco.
Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, de 20 años, quedó detenido en el penal de Nueva Frontera Imperial de Cañete por un máximo de nueve meses, mientras se sustancia la extradición pasiva solicitada por la Argentina. La decisión fue tomada ayer por el juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona, tras escuchar a las partes durante la audiencia en Lima.
El tribunal rechazó la petición de libertad bajo restricciones de su defensa, considerando que existían riesgos procesales suficientes para ordenar su prisión preventiva. Durante la audiencia, Pequeño J fue notificado formalmente de la imputación en su contra, se le leyeron sus derechos y se le ofreció la posibilidad de aceptar una “extradición simplificada” que habría acelerado su regreso a Argentina. Tras consultar con su abogado, rechazó esa opción y confirmó que no volverá voluntariamente al país.
Su defensor en Perú, Carlos Sandoval, defendió la inocencia del joven y explicó que su traslado a Lima respondió al “temor y la indefensión” que sentía en Buenos Aires. “Vio que su nombre y apellido salían en la televisión y él es solo un joven de veinte años. En Argentina no tengo ninguna familia, si me detienen, ¿quién me va a ver en la cárcel? ¿Quién me va a poner un abogado?”, detalló. En ese marco, solicitó que se le otorgara libertad con comparecencia, basándose en su arraigo laboral, domiciliario y familiar.
El caso ha generado gran conmoción en Argentina debido a la brutalidad del crimen. Las víctimas —Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo y Morena Verri (ambas de 20)— fueron torturadas y asesinadas en un acto transmitido en vivo como parte de un supuesto castigo dentro de una red narco. La policía localizó a Pequeño J en Perú gracias al rastreo de su teléfono móvil. Además de él, también fue detenido su presunto colaborador Matías Ozorio, quien será deportado a Argentina. Las autoridades vinculan el crimen a una venganza por la pérdida de cocaína.
