El abogado de Pequeño J aseguró que su defendido es inocente: "Tiene mucho para dar a la sociedad"

Su defensor en Perú, Carlos Sandoval, defendió la inocencia del joven y explicó que su traslado a Lima respondió al “temor y la indefensión” que sentía en Buenos Aires. “Vio que su nombre y apellido salían en la televisión y él es solo un joven de veinte años. En Argentina no tengo ninguna familia, si me detienen, ¿quién me va a ver en la cárcel? ¿Quién me va a poner un abogado?”, detalló. En ese marco, solicitó que se le otorgara libertad con comparecencia, basándose en su arraigo laboral, domiciliario y familiar.