Baja en Argentina: un futbolista clave fue desafectado de la convocatoria para los amistosos
El jugador no viajará para los amistosos ante Puerto Rico y Venezuela por una lesión y Lionel Scaloni deberá rearmar el equipo: todos los detalles.
A pocas horas de los amistosos ante Puerto Rico y Venezuela en Estados Unidos, la Selección Argentina confirmó una baja de último momento: Thiago Almada no será parte de la convocatoria. El mediocampista del Atlético de Madrid continúa recuperándose de una lesión y el cuerpo técnico decidió preservarlo para evitar riesgos físicos.
Thiago Almada, baja de último momento en la Selección Argentina
A través de sus canales oficiales, la Selección argentina informó que Thiago Almada fue desafectado de la lista de convocados para los amistosos que el equipo de Lionel Scaloni disputará en la Fecha FIFA de octubre ante Puerto Rico y Venezuela, ambos en territorio estadounidense.
“El futbolista del Atlético de Madrid, Thiago Almada, será baja para la doble fecha de amistosos en los Estados Unidos”, comunicó la cuenta oficial de la Albiceleste. La noticia llega apenas horas después de la publicación de la nómina oficial, que incluía al exjugador de Vélez Sarsfield entre los convocados.
Cholo Simeone pidió cautela y confirmó su evolución
En conferencia de prensa, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, dio detalles sobre la recuperación del mediocampista y deslizó su deseo de que no viajara con la Selección.
“Está entrenando bien. Se lesionó con la Selección hace más de 20 días y se está recuperando. Ayer hizo una parte del entrenamiento, hoy otra, pero todavía no está para competir. Lo seguiremos cuidando y con Osasuna ya imagino que estará muy bien”, explicó el entrenador sobre la situación de un futbolista que supo ganarse más que un lugar en la Albiceleste a base de buenos rendimientos.
La baja de Almada representa una modificación inesperada en los planes de Scaloni, quien ahora deberá definir si convoca a un reemplazante o afronta los amistosos con los jugadores disponibles y sigue planeando el equipo que jugará la próxima Copa del Mundo.
