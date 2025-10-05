Baja en Argentina: un futbolista clave fue desafectado de la convocatoria para los amistosos

“Está entrenando bien. Se lesionó con la Selección hace más de 20 días y se está recuperando. Ayer hizo una parte del entrenamiento, hoy otra, pero todavía no está para competir. Lo seguiremos cuidando y con Osasuna ya imagino que estará muy bien”, explicó el entrenador sobre la situación de un futbolista que supo ganarse más que un lugar en la Albiceleste a base de buenos rendimientos.

La baja de Almada representa una modificación inesperada en los planes de Scaloni, quien ahora deberá definir si convoca a un reemplazante o afronta los amistosos con los jugadores disponibles y sigue planeando el equipo que jugará la próxima Copa del Mundo.