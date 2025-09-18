Vacaciones en Mendoza: el pueblo en el que se disfruta el vino y la comida casera

Quienes visitan Aicuña coinciden en que lo más valioso de la experiencia es el trato cálido y cordial de sus habitantes. La hospitalidad con la que reciben a cada visitante se ha convertido en un sello distintivo que atrae a cada vez más personas al pueblo.

Aicuña 2

Además, la elaboración de vino artesanal es otro gran atractivo local. Los productos, orgánicos y de excelente calidad, destacan en la región. Un grupo de 10 productores integra la bodega Vinos de Aicuña, que anualmente elabora alrededor de 8.000 litros de Malbec, Sirah, Cabernet y Torrontés. La viticultura representa una de las actividades económicas más importantes del lugar.

Este atractivo pueblo dispone de un único hostal y un área de camping, ideales para que los turistas puedan alojarse y relajarse. Además, destaca la figura emblemática de Nelly, una anciana residente de Aicuña que acoge a los visitantes con gran calidez, invitándolos a degustar las delicias típicas de la cocina regional.

Dónde queda Aicuña

Situada a 246 kilómetros de la capital riojana, Aicuña parece haberse detenido en el tiempo, según relatan quienes la visitan

Cómo llegar a Aicuña

Para acceder a esta localidad, es necesario recorrer ocho kilómetros por un camino de ripio que parte desde la ruta nacional 40. Desde la ciudad capital de La Rioja, la ruta 38 se dirige hacia el sur hasta conectar con la ruta 74, la cual retorna hacia el norte hasta enlazar con la RN40.