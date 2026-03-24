Fin de semana largo con movimiento turístico "muy tranquilo", indicó la CAME
Se movilizaron más de 1 millón de personas que “cuidó el nivel de gastos” producto de la conformación del período y del actual nivel de poder adquisitivo.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) calificó como de “baja intensidad” el movimiento turístico durante el fin de semana largo que tuvo a este martes como feriado pero el lunes solo como no laborable para administración pública, bancos, establecimientos educativos, etc.
Según la evaluación de la entidad, se movilizaron 1.012.000 personas, con un impacto económico de $231.084 millones, en un fin de semana “muy tranquilo” en el que “se cuidó el nivel de gastos” producto de la conformación del período y del actual nivel de poder adquisitivo de la población.
"El segundo fin de semana largo del año fue muy tranquilo, con un turista que priorizó escapadas cortas, de cercanía y que cuidó el nivel de gastos", señala el documento de la entidad, donde también se precisa que los turistas concentraron sus desembolsos en rubros como alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.
En comparación con el mismo período de 2025, la cantidad de viajeros creció un 48,8%, incremento que se explica por la mayor extensión del cronograma y una mejor predisposición a realizar traslados, aunque de menor duración, indica la CAME.
El gasto promedio diario se ubicó en $103.793, lo que representa una caída del 7% frente al feriado de Carnaval de febrero y una baja del 1,6% respecto al feriado por el Día de la Memoria del año pasado, medido a precios reales.
La estadía promedio fue de 2,2 noches, una cifra considerada baja para un período de cuatro días, debido al encarecimiento de los combustibles y a que, como se indicó, el lunes 23 fue jornada no laborable en lugar de feriado puente, como ocurrió en años anteriores.
Esta tendencia se reflejó en que "el promedio de noches de hospedaje se equiparó con el de un fin de semana de tres días", pese a que viajó un mayor número de personas que, no obstante, mostraron un perfil de viaje austero, con preferencia por actividades culturales gratuitas en lugar de ofertas comerciales.
Entre los destinos más elegidos se destacaron la Ciudad de Buenos Aires, Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata y Ushuaia, junto con localidades de la provincia de Buenos Aires como Tigre, San Antonio de Areco y Tandil.
La Cámara indica que también tuvieron buen nivel de actividad destinos de la Patagonia y del norte argentino, con una demanda distribuida y sin grandes concentraciones, al señalar que “el movimiento turístico se caracterizó por una fuerte dispersión territorial”.
Asimismo, se registró una presencia de turistas internacionales en centros urbanos y polos turísticos, lo que aportó dinamismo en un contexto donde el turismo interno continúa adaptándose a las complejas condiciones económicas actuales.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario