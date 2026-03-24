Fin de semana largo con movimiento turístico "muy tranquilo", indicó la CAME

grafico turismo came 1 Fuente: CAME

La estadía promedio fue de 2,2 noches, una cifra considerada baja para un período de cuatro días, debido al encarecimiento de los combustibles y a que, como se indicó, el lunes 23 fue jornada no laborable en lugar de feriado puente, como ocurrió en años anteriores.

Esta tendencia se reflejó en que "el promedio de noches de hospedaje se equiparó con el de un fin de semana de tres días", pese a que viajó un mayor número de personas que, no obstante, mostraron un perfil de viaje austero, con preferencia por actividades culturales gratuitas en lugar de ofertas comerciales.

Entre los destinos más elegidos se destacaron la Ciudad de Buenos Aires, Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata y Ushuaia, junto con localidades de la provincia de Buenos Aires como Tigre, San Antonio de Areco y Tandil.

La Cámara indica que también tuvieron buen nivel de actividad destinos de la Patagonia y del norte argentino, con una demanda distribuida y sin grandes concentraciones, al señalar que “el movimiento turístico se caracterizó por una fuerte dispersión territorial”.

Asimismo, se registró una presencia de turistas internacionales en centros urbanos y polos turísticos, lo que aportó dinamismo en un contexto donde el turismo interno continúa adaptándose a las complejas condiciones económicas actuales.