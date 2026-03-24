Salta 2026: el pueblo con paisajes coloridos y únicos

La gastronomía es otro punto fuerte, con platos típicos como empanadas salteñas, locro o carne de llama, muy presente en la región.

Dónde queda "San Antonio de los Cobres"

San Antonio de los Cobres se encuentra en la provincia de Salta, a aproximadamente 160 kilómetros al noroeste de la capital.

Está ubicado en una zona de gran altitud, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, dentro de la región de la Puna, caracterizada por su clima extremo y paisajes áridos pero imponentes.

Cómo llegar a "San Antonio de los Cobres"

Existen varias formas de llegar a este destino:

En auto : el acceso principal es por la Ruta Nacional 51 , con un recorrido de aproximadamente 2 a 3 horas desde la ciudad de Salta.

: el acceso principal es por la , con un recorrido de aproximadamente desde la ciudad de Salta. En bus : hay servicios que conectan ambos puntos, aunque con menor frecuencia.

: hay servicios que conectan ambos puntos, aunque con menor frecuencia. Tren a las Nubes: una de las opciones más atractivas, ideal para quienes buscan una experiencia turística completa.

Antes de viajar, es importante tener en cuenta la altura y el clima, ya que las temperaturas pueden variar mucho entre el día y la noche.

Este destino se consolida como una de las joyas del norte argentino, perfecto para quienes buscan paisajes únicos, aventura y una experiencia fuera de lo común.