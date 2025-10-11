Vacaciones en Uruguay: el rincón que sorprende con el origen de su población

Embed - Río Negro San Javier | Uruguay en 360

Dónde queda San Javier

San Javier, ubicado al oeste de Uruguay en Río Negro, se encuentra a orillas del Río Uruguay, frontera con Argentina. A unas seis horas de Montevideo y tres de Colonia del Sacramento, este pintoresco pueblo de 300 habitantes destaca por su herencia rusa: más del 90% de la población tiene raíces rusas, convirtiendo a San Javier en un enclave cultural único y un destino ideal para quienes buscan vacaciones diferentes y con historia en Uruguay.

Cómo llegar a San Javier

Desde Buenos Aires, un ferry hacia Colonia del Sacramento tarda alrededor de una hora. Desde allí, recorrer los casi 170 km por la Ruta 21 hasta San Javier lleva unas tres horas en auto. Este trayecto permite disfrutar de la tranquilidad del Río de la Plata antes de llegar a este pintoresco pueblo de Uruguay, ideal para unas vacaciones relajadas y llenas de historia.