Día Nacional del Asado en Argentina: Toda la carne al asador para festejar

Bajo la mirada deL experto parrillero Pablo Antoyán y la cocina de Juan Bernardini, Todo Brasas propone una experiencia que fusiona rusticidad y técnica: su distintiva “Jaula de carnes” expone costillares y piezas grandes a brasas vivas, donde la cocción lenta de más de tres horas sobre quebracho blanco y espinillo entrega capas de sabor que recuerdan al asado de campo. Para cortes que requieren sellado preciso y notas ahumadas concentradas han incorporado un horno Josper, que otorga un dorado uniforme a la entraña, el bife de chorizo, el ojo de bife y el asado banderita. La propuesta se completa con una carta de vinos ampliada de cerca de cuarenta etiquetas entre tintos, blancos y espumantes, diseñada para maridar las distintas intensidades de la parrilla.

Dirección: Av. Francisco Beiró 5016, Villa Devoto.

Instagram: @todobrasasdevoto

GRANERO

GRANERO_08087

En la zona norte, más específicamente en Rincón de Milberg, Granero sorprende con una cocina que integra sabores auténticos y atención al producto. Su propuesta de carnes seleccionadas cocidas al grill, se centra en cortes de novillos pesados de exportación de raza Angus. Entre las opciones figuran el asado del centro 5 costillas, vacío de novillo a la estaca -con cocción de seis horas-, la ceja de ojo de bife para dos personas y el bife de chorizo Wagyu Kobe (300g), entre otras posibilidades. Para acompañar, distintas guarniciones como ensaladas frescas y vegetales cocidos al horno de barro, como boniatos al horno de barro con queso azul y nueces, espinacas gratinadas y vegetales de estación, son de la partida. La experiencia se completa con vinos de su imponente cava que reúne más de 120 etiquetas y maridan cada plato de manera única.

Dirección: Olivares 190, Rincón de Milberg, Tigre.

Instagram: @granero_milberg

VIEJO PATRÓN

Viejo Patrón - Corte principal

La experiencia de asado en Viejo Patrón es sinónimo de maestría y dedicación. En su casona de Liniers, Julio Gagliano, sommelier de carnes profesional, ofrece cortes de novillos alimentados a pastura, elegidos por su terneza y sabor natural, que se trabajan a la parrilla para brindar la mejor representación de esta costumbre nacional y popular. Entre los destacados figuran el costillar braseado de 1600 g, el vacío del fino de 750 g con papas cuña, el entrecot de 850 g y la selección del sommelier, un corte de 800 g que reúne las mejores piezas del animal, como lomo, bife de chorizo, cuadril y punta de asado. Con cocciones precisas según el gusto del cliente y el acompañamiento perfecto de clásicos infaltables, como el chimichurri, las papas fritas o la típica ensalada mixta, cada plato reafirma la esencia del asado argentino en su máxima expresión e invita a disfrutar cada día este ritual gastronómico junto con la familia y amigos.

Dirección: Av. Larrazábal 502, esq. Patrón, Liniers.

Instagram: @viejopatronrestogrill

HIERRO

HIERRO - Ojo de bife madurado

En Hierro, el asado argentino se celebra con técnica y precisión, pensado para cautivar tanto a locales como a turistas amantes de esta tradición culinaria. En esta Casa de Fuegos con sedes en Palermo y Nordelta trabajan con novillo argentino Angus Black madurado al vacío entre 30 y 45 días, cocido a las brasas de quebracho colorado para lograr una combinación exacta de terneza y sabor ahumado. En la carta brillan cortes como el asado banderita (de 400 y 800 g), el vacío (350 g), el bife de chorizo (350 g), el ojo de bife (350 g) y los especiales como el T-Bone, la entraña (400 g) curada por Muge y el ojo de bife con hueso boutique (750 g). Las guarniciones, como el coliflor asado con crema de remolacha ahumada o el repollo blanco a la parra con lentejas crocantes, aportan frescura y contraste a estos almuerzos y cenas protagonizados por una propuesta moderna que mantiene viva la esencia del asado argentino.

Dirección: Boulevard del Mirador 220, Nordelta; Costa Rica 5602, Palermo.

Instagram: @hierronordelta; @hierro.palermo

LA BOQUERÍA

LA BOQUERIA 6 (1)

La Boquería pone la parrilla en primer plano: brasas y carbón gobiernan una carta que respeta los clásicos argentinos y los reinterpreta con creatividad. Así es que, junto a achuras caseras —mollejas, chinchulines, chorizo y morcilla—, se sirven cortes premium como entraña, vacío, bife de chorizo, ojo de bife, asado especial y TBone. Para compartir destacan piezas contundentes, entre ellas un Gran bife porteño de unos 400 g que llega a la mesa con panceta ahumada, huevo, morrón asado y tomates secos sobre papas fritas, y una generosa tabla de carnes que reúne asado, vacío, pollo y embutidos. A ese pulso parrillero se suma una línea de platitos de inspiración española —buñuelos, tortilla con mozzarella y panceta, rabas y gambas al ajillo— y guarniciones clásicas como papas y batatas fritas, ensaladas frescas y vegetales grillados que equilibran la propuesta.

Dirección: Soler 5101, Palermo.

Instagram: @laboqueriapalermo