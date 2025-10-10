Verano 2026 en Mar del Plata: el Balneario más buscado vuelve a renovarse y promete revolucionar la playa

Fiel a su estilo, el Balneario 12 volvió a renovarse para seguir ofreciendo confort y calidad sin perder su espíritu familiar. Este año suma nuevos espacios de juegos, mejores instalaciones y más servicios, manteniendo precios accesibles, un diferencial que lo distingue frente a otros paradores de la zona.

Ubicado en el corazón de Punta Mogotes, el balneario combina una infraestructura moderna con la cercanía al mar y la atención personalizada que lo caracteriza desde sus comienzos, allá por mediados de los años ‘80.

image

En su aniversario número 40, el Balneario 12 planea celebrarlo con una temporada récord. Desde la organización adelantaron que habrá actividades especiales, propuestas gastronómicas y eventos para toda la familia durante el verano.

“Queremos que esta temporada sea una verdadera fiesta. Cumplimos 40 años y lo celebramos con la gente que nos elige año tras año”, destacaron desde la gerencia.

Los precios para el verano 2026

balneario mar del plata Verano Mar del Plata

Con precios competitivos y una ocupación que crece semana a semana, el Balneario 12 se posiciona una vez más como uno de los preferidos por los turistas argentinos.

Si las condiciones climáticas acompañan, Mar del Plata podría vivir una de sus mejores temporadas de los últimos años, y Punta Mogotes, con su clásico Balneario 12, promete ser protagonista.

Los precios ya están definidos y varían según la cantidad de días contratados y el mes elegido:

Enero:

Carpa diario : $80.000

: $80.000 Mes entero : $2.000.000

: $2.000.000 Primera quincena : $1.100.000

: $1.100.000 Segunda quincena (la más demandada): $1.200.000

(la más demandada): $1.200.000 10 días : $800.000

: $800.000 Semana : $560.000

: $560.000 Estacionamiento: $15.000

Febrero: