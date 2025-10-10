Verano 2026 en Mar del Plata: el Balneario más buscado vuelve a renovarse y promete revolucionar la playa
El Balneario 12 de Mar del Plata, la "Casa del Fútbol en Verano", celebra 40 años y la respuesta del público es contundente: ya supera el 65% de las reservas confirmadas, arrasando con la temporada.
El histórico Balneario 12 de Punta Mogotes, uno de los más elegidos por los turistas que veranean en Mar del Plata, celebra este año su 40º aniversario y se prepara con todo para una gran temporada 2026, sorprendiendo con una gran inversión pero manteniendo igual los precios congelados, según se informó de manera exclusiva a minutouno.com.
Según confirmaron desde su administración, el emblemático parador ya cuenta con más del 65% de reservas confirmadas para este verano, un número que entusiasma al sector turístico marplatense, especialmente después de varios fines de semana largos con menor movimiento del esperado.
La administración del Balneario 12 informó los precios hace dos meses y los mantendrá hasta el final de la temporada: "la mayoría de los balnearios en el verano pasado tuvieron los precios que nosotros ofrecemos para este verano".
Renovado, accesible y con más servicios
El año pasado el parador del fútbol argentino, porque por allí pasaron todo el ambiente, desde Diego Maradona, César Menotti, Carlos Bilardo, Miguel Russo, Palermo, los Barros Schelotto, el Burrito Ortega, Gallardo, Mostaza Merlo, Coco Basile, entre otros, se renovó con una fuerte inversión y para esta temporada hará lo mismo.
Fiel a su estilo, el Balneario 12 volvió a renovarse para seguir ofreciendo confort y calidad sin perder su espíritu familiar. Este año suma nuevos espacios de juegos, mejores instalaciones y más servicios, manteniendo precios accesibles, un diferencial que lo distingue frente a otros paradores de la zona.
Ubicado en el corazón de Punta Mogotes, el balneario combina una infraestructura moderna con la cercanía al mar y la atención personalizada que lo caracteriza desde sus comienzos, allá por mediados de los años ‘80.
En su aniversario número 40, el Balneario 12 planea celebrarlo con una temporada récord. Desde la organización adelantaron que habrá actividades especiales, propuestas gastronómicas y eventos para toda la familia durante el verano.
“Queremos que esta temporada sea una verdadera fiesta. Cumplimos 40 años y lo celebramos con la gente que nos elige año tras año”, destacaron desde la gerencia.
Los precios para el verano 2026
Con precios competitivos y una ocupación que crece semana a semana, el Balneario 12 se posiciona una vez más como uno de los preferidos por los turistas argentinos.
Si las condiciones climáticas acompañan, Mar del Plata podría vivir una de sus mejores temporadas de los últimos años, y Punta Mogotes, con su clásico Balneario 12, promete ser protagonista.
Los precios ya están definidos y varían según la cantidad de días contratados y el mes elegido:
Enero:
- Carpa diario: $80.000
- Mes entero: $2.000.000
- Primera quincena: $1.100.000
- Segunda quincena (la más demandada): $1.200.000
- 10 días: $800.000
- Semana: $560.000
- Estacionamiento: $15.000
Febrero:
- Mes completo: $1.700.000
- Quincena: $900.000
- Semana: $500.000
- Carpa diaria: $80.000
