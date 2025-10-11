El truco casero para dormir profundamente sin asiento de ventana
Una usuaria de TikTok reveló un truco casero para dormir sin problemas durante los vuelos y llegar descansado a destino.
Dormir en un avión puede ser todo un desafío, sobre todo si no tenés el asiento junto a la ventanilla. Pero una usuaria de TikTok compartió un truco casero que facilita conciliar el sueño aunque te toque pasillo o medio. Su consejo se viralizó en minutos, acumulando cientos de comentarios y agradecimientos de pasajeros que nunca se habían imaginado esta solución.
Este sencillo truco casero se convirtió en una guía práctica para quienes buscan descansar durante los vuelos, demostrando que con creatividad y un poco de ingenio, incluso los viajes más largos pueden ser más cómodos y llevaderos.
El truco definitivo para dormir bien si no te toca el asiento con ventanilla
Dormir en un avión puede ser todo un desafío, sobre todo cuando te toca el asiento del pasillo o el medio. Sin embargo, una joven compartió en TikTok un truco casero que ya se volvió viral y promete cambiar la experiencia de miles de pasajeros. Según explicó en su video, aprendió este método observando a otra persona y desde entonces lo aplica en cada vuelo.
La clave está en simular la comodidad que brinda la ventanilla: basta con levantar levemente el reposabrazos más cercano y apoyar una almohada o una campera, generando un soporte lateral para la cabeza.
Este truco casero no requiere preparación especial ni accesorios costosos, lo que lo hace accesible para cualquier viajero. Resulta especialmente útil en vuelos largos o para quienes tienen dificultad para dormir sentados. En los comentarios, muchos usuarios reconocieron que nunca se les había ocurrido y prometieron ponerlo en práctica en sus próximos viajes.
La publicación acumuló miles de visualizaciones y mensajes de agradecimiento. Varios pasajeros admitieron que antes se resignaban a no descansar cuando no tenían ventanilla, pero ahora cuentan con una alternativa simple y efectiva.
En resumen, este truco casero se suma a los clásicos tips de viaje, demostrando que con ingenio es posible dormir en el avión sin importar el asiento. La próxima vez que te toque pasillo o medio, podés probar este método y aprovechar el vuelo para descansar y recuperar energías.
