Vacaciones en Salta 2025: el pueblo que parece detenido en el tiempo
Entre montañas rojizas, cardones gigantes y casonas de adobe, existe un rincón de Salta donde parece que el tiempo nunca avanzó. Es uno de los destinos más auténticos del Valle Calchaquí.
Cuando se piensa en el norte argentino, muchos imaginan paisajes imponentes, tradiciones arraigadas y una vida cotidiana que sigue el pulso de la naturaleza. En este pueblo, todo eso se vive de manera intensa: las artesanías textiles, la gastronomía regional y la calidez de su gente hacen que la experiencia vaya mucho más allá del turismo.
A diferencia de otros destinos más conocidos de la provincia, aquí todavía se conserva un ambiente íntimo, donde los visitantes pueden caminar por calles polvorientas, detenerse en una galería colonial o descubrir relatos de los propios pobladores que se transmiten desde hace siglos. Cada detalle conecta con un pasado que sigue vivo y que se refleja tanto en la cultura como en el paisaje.
Este lugar no solo ofrece descanso, sino también una inmersión en una forma de vida que resiste al paso del tiempo. Sus ponchos, tejidos con técnicas ancestrales, son un ícono cultural; sus iglesias, plazas y caseríos cuentan capítulos de la historia argentina, y sus alrededores regalan postales que parecen sacadas de una pintura.
Qué se puede hacer en Seclantás
El principal atractivo es el Camino de los Artesanos, donde se pueden ver de cerca los telares de palo plantado y el proceso de creación de los famosos ponchos seclanteños. Cada prenda puede tardar hasta 20 días en tejerse y es considerada un emblema de la identidad salteña. Además, músicos como el Chaqueño Palavecino o Los Chalchaleros los han lucido en escenarios de todo el mundo.
En el pueblo, también destacan la Plaza La Junta, escenario de la primera junta vallista en 1814, y la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, construida en 1835. Para los que buscan naturaleza, la Laguna de Brealito y el Cerro del Vía Crucis ofrecen paisajes inolvidables y vistas panorámicas.
La experiencia se completa con su gastronomía: empanadas, humitas, tamales, chivitos y vinos pateros que son parte fundamental de la identidad local.
Dónde queda Seclantás
Este pueblo está en pleno Valle Calchaquí, a unos 150 kilómetros de la ciudad de Salta. Sus casonas de adobe, con patios amplios y galerías, conservan el aire colonial que lo hace único y atractivo para los viajeros que buscan autenticidad.
Cómo llegar a Seclantás
Se puede acceder en vehículo desde la capital salteña tomando la RP 33 y la RP 42, o combinando con la RN 40. El camino es de montaña, con tramos de ripio y curvas cerradas, lo que exige conducir con precaución. Otra opción es contratar excursiones desde Salta o Cafayate, que incluyen recorridos guiados por el pueblo y sus alrededores.
