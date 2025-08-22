Vacaciones en Salta 2025: el pueblo que parece detenido en el tiempo

La experiencia se completa con su gastronomía: empanadas, humitas, tamales, chivitos y vinos pateros que son parte fundamental de la identidad local.

Dónde queda Seclantás

Este pueblo está en pleno Valle Calchaquí, a unos 150 kilómetros de la ciudad de Salta. Sus casonas de adobe, con patios amplios y galerías, conservan el aire colonial que lo hace único y atractivo para los viajeros que buscan autenticidad.

Cómo llegar a Seclantás

Se puede acceder en vehículo desde la capital salteña tomando la RP 33 y la RP 42, o combinando con la RN 40. El camino es de montaña, con tramos de ripio y curvas cerradas, lo que exige conducir con precaución. Otra opción es contratar excursiones desde Salta o Cafayate, que incluyen recorridos guiados por el pueblo y sus alrededores.