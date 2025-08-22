Escapadas por Buenos Aires: el paraíso de los pastelitos que pocos conocen
Hay un rincón en la provincia de Buenos Aires donde los pastelitos son protagonistas y cada bocado es pura tradición. Un lugar ideal para una escapada de fin de semana que combina aire de campo, tranquilidad y sabor casero.
Cuando se trata de disfrutar de escapadas gastronómicas cerca de la Ciudad de Buenos Aires, sobran opciones: pueblos famosos por sus asados, localidades con alfajores artesanales o destinos que destacan por sus fiambres y quesos típicos. Sin embargo, hay un sitio que sorprende por un motivo muy particular: sus pastelitos caseros, elaborados con recetas transmitidas de generación en generación.
Se trata de un pequeño pueblo que conserva el espíritu de antaño, donde las calles de tierra, las estaciones ferroviarias en desuso y la hospitalidad de sus vecinos arman el escenario perfecto para descansar del ritmo urbano. Cada fin de semana, visitantes de distintas zonas llegan atraídos por la fama de sus pastelitos, que se fríen en grandes ollas y conquistan por su masa crujiente y el relleno de membrillo o batata.
Además del atractivo gastronómico, la localidad ofrece la posibilidad de recorrer su casco histórico, fotografiar paisajes rurales típicos de la llanura pampeana y participar de celebraciones comunitarias que mantienen viva la cultura criolla. Entre ellas se destaca la Fiesta Nacional del Pastel, que cada noviembre convoca a miles de turistas para degustar distintas versiones de este clásico argentino.
Qué se puede hacer en Gouin
El pueblo de Gouin invita a pasear sin prisa por su estación de tren, sus calles tranquilas y sus antiguas casonas. También es un punto elegido por ciclistas y motoqueros que buscan caminos rurales rodeados de campos verdes y arboledas.
Durante las festividades locales, las peñas folclóricas y las ferias artesanales completan la experiencia. La visita se convierte así en un plan perfecto para disfrutar en familia, con amigos o en pareja, combinando gastronomía, aire libre y tradiciones.
Dónde queda Gouin
Gouin pertenece al partido de Carmen de Areco y se encuentra a corta distancia de ciudades turísticas reconocidas como Mercedes, San Antonio de Areco y Chacabuco. Su ubicación lo convierte en una alternativa ideal para incluir en un recorrido más amplio por el interior bonaerense.
Cómo llegar a Gouin
Desde la Ciudad de Buenos Aires se accede por la Ruta Nacional 7, con desvío hacia Carmen de Areco y un breve tramo por camino rural. La cercanía con otros destinos lo hace muy práctico para una escapada de un solo día o para combinarlo en un fin de semana largo.
