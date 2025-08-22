Escapadas por Buenos Aires: el paraíso de los pastelitos que pocos conocen

Dónde queda Gouin

Gouin pertenece al partido de Carmen de Areco y se encuentra a corta distancia de ciudades turísticas reconocidas como Mercedes, San Antonio de Areco y Chacabuco. Su ubicación lo convierte en una alternativa ideal para incluir en un recorrido más amplio por el interior bonaerense.

Cómo llegar a Gouin

Desde la Ciudad de Buenos Aires se accede por la Ruta Nacional 7, con desvío hacia Carmen de Areco y un breve tramo por camino rural. La cercanía con otros destinos lo hace muy práctico para una escapada de un solo día o para combinarlo en un fin de semana largo.