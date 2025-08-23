El pueblo de Salta que se convirtió en un tesoro mundial: la joya argentina destacada por la ONU Turismo
Entre cerros rojizos y artesanos que mantienen vivas sus tradiciones, este rincón del norte argentino se ganó un reconocimiento internacional. Conocelo acá.
En la Argentina hay pequeños rincones que sorprenden más allá de los circuitos tradicionales, y algunos incluso logran ser reconocidos por su valor cultural, natural y comunitario a nivel global. Uno de ellos acaba de ser destacado por la Organización Mundial del Turismo, que lo incluyó dentro de los “Best Tourism Villages”, un programa que premia a las localidades que mantienen la autenticidad de su patrimonio y apuestan por la sostenibilidad.
Este pueblo salteño combina paisajes únicos, artesanías ancestrales y hospitalidad que hacen que cada visita sea una experiencia inolvidable. Su esencia está marcada por la calma, los ritmos pausados y la ausencia de grandes cadenas turísticas, lo que lo convierte en un refugio ideal para quienes buscan desconectarse y conectarse de verdad con la cultura local.
En un mes como septiembre, que llega cargado de escapadas y propuestas turísticas en todo el país, este destino brilla con una impronta propia. A más de 2.000 metros de altura, rodeado de cardones, cerros de tonalidades rojizas y ríos de montaña, es considerado por muchos como un lugar detenido en el tiempo, donde la naturaleza y la historia dialogan de manera perfecta.
Qué se puede hacer en Seclantás
La oferta turística es variada y auténtica. Podés recorrer el Camino de los Artesanos, donde los telares criollos mantienen viva la tradición del poncho salteño; visitar bodegas familiares con vinos artesanales y mistela; o animarte a excursiones en 4x4 hacia rincones escondidos como las Cuevas de Acsibi.
Además, muy cerca está la Laguna de Brealito, un espejo de agua de origen volcánico rodeado de montañas, donde habitan flamencos y otras especies. También se pueden degustar comidas típicas como empanadas, tamales y dulces caseros, mientras se participa de experiencias de turismo rural comunitario.
Dónde queda Seclantás
El pueblo se encuentra en el departamento de Molinos, en el corazón de los Valles Calchaquíes, al suroeste de la provincia de Salta. Es considerado la “cuna del poncho salteño” y forma parte del selecto grupo de “Lugares Mágicos de Salta”. Su arquitectura colonial, con casas de adobe y galerías antiguas, junto a sus celebraciones religiosas, completan un panorama cultural imperdible.
Cómo llegar a Seclantás
Se puede acceder por la Ruta Nacional 40, en un trayecto que ya es un atractivo en sí mismo. Desde la capital salteña, el recorrido atraviesa localidades como Cachi y Molinos, ofreciendo paisajes de película. Otra opción es partir desde Cafayate, combinando el viaje con otros destinos turísticos del norte.
