El pueblo de Salta que se convirtió en un tesoro mundial: la joya argentina destacada por la ONU Turismo

Dónde queda Seclantás

El pueblo se encuentra en el departamento de Molinos, en el corazón de los Valles Calchaquíes, al suroeste de la provincia de Salta. Es considerado la “cuna del poncho salteño” y forma parte del selecto grupo de “Lugares Mágicos de Salta”. Su arquitectura colonial, con casas de adobe y galerías antiguas, junto a sus celebraciones religiosas, completan un panorama cultural imperdible.

Cómo llegar a Seclantás

Se puede acceder por la Ruta Nacional 40, en un trayecto que ya es un atractivo en sí mismo. Desde la capital salteña, el recorrido atraviesa localidades como Cachi y Molinos, ofreciendo paisajes de película. Otra opción es partir desde Cafayate, combinando el viaje con otros destinos turísticos del norte.