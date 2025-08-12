Zodíaco: una oportunidad única tocará la puerta de estos 3 signos en agosto

Virgo será protagonista de un cambio poderoso gracias al Sol y la Luna Nueva

Virgo recibe un empujón astral clave este mes: el Sol entra en su signo el 22 y al día siguiente, el 23, ocurre una Luna Nueva muy especial que activa un ciclo nuevo, cargado de ideas, proyectos y transformaciones.

Es un momento para tomar decisiones importantes, iniciar caminos nuevos y dejar atrás lo que ya no suma.

El enfoque estará en la salud, el trabajo y lo emocional. Virgo podrá ordenar su vida con inteligencia y prepararse para todo lo que viene con una energía distinta.

Acuario cierra temas pendientes dentro de los signos del zodíaco

Agosto será clave para que Acuario logre resolver situaciones que venían trabadas. La Luna Llena en su signo, junto con la presencia de Marte en Libra, impulsa definiciones claras, especialmente en temas legales o decisiones personales que estaban en pausa.

Es el mes para decir “basta” y avanzar. Cualquier cosa que haya quedado sin cerrar en lo que va del año, ahora se acomoda. La oportunidad única aparece en forma de solución rápida y efectiva, con una sensación real de alivio.

El cielo acompaña con potencia. Si Acuario actúa con claridad y convicción, podrá dar un giro total a su vida cotidiana.