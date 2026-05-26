Los 26 de Scaloni: los sobrevivientes de Rusia 2018 que estarían con la Selección Argentina en el Mundial 2026
Lionel Scaloni afina la lista de 26 para el Mundial 2026. De aquel plantel que viajó a Rusia 2018, solo cinco mantienen su lugar asegurado hoy.
El entrenador Lionel Scaloni prepara los nombres que representarán al país. Al analizar la lista, un dato histórico llama poderosamente la atención: apenas cinco jugadores del plantel que disputó el certamen en Rusia 2018 lograron mantenerse en la consideración para afrontar esta nueva Copa del Mundo en Norteamérica.
Los sobrevivientes de Rusia 2018 en la Selección Argentina
IMPORTANTE: Los 26 de Lionel Scaloni para la Selección Argentina en el Mundial 2026: qué dorsales usarán
El recambio generacional que lideró el cuerpo técnico actual transformó por completo la fisonomía de la Selección Argentina. Si repasamos la nómina de 23 futbolistas que comandó Jorge Sampaoli en aquella fallida excursión en territorio europeo, la gran mayoría ya se ha retirado de la actividad profesional o directamente ha dejado de formar parte del ciclo albiceleste (tales son los recientes casos de Franco Armani y Ángel Di María).
Al contrastar ambas listas oficiales, se confirma que los únicos cinco sobrevivientes de aquel plantel que hoy integran la delegación de 26 son:
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Nicolás Tagliafico: el lateral izquierdo logró afianzarse como titular y es una garantía absoluta en la defensa.
Marcos Acuña: el "Huevo" sigue siendo una pieza fundamental y una rueda de auxilio inagotable por la banda.
Nicolás Otamendi: el gran caudillo de la última línea continúa aportando toda su enorme jerarquía internacional.
Giovani Lo Celso: pasó de no sumar ni un solo minuto de juego en aquel torneo a ser un eslabón clave en el mediocampo de la era Scaloni.
Lionel Messi: el capitán e ídolo indiscutido que buscará agigantar aún más su leyenda e ir por una nueva conquista mundial.
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